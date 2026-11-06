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6 ноября 2026, 8:58 Читати українською

Владелец сети АЗС Parallel покупает агробизнес Ахметова: что известно о сделке и ее стоимости

Топливная сеть Parallel Александра Дубинина покупает агробизнес Рината Ахметова. Компания договорилась с инвестиционной группой SCM о приобретении 75,1% корпоративных прав агрохолдинга HarvEast. Об этом сообщает Интерфакс -Украина. Таким образом владелец сети АЗК расширяет бизнес за пределы топливного рынка и выходит в аграрный сектор.

Топливная сеть Parallel Александра Дубинина покупает агробизнес Рината Ахметова.
Владелец сети АЗС Parallel покупает агробизнес Ахметова
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5 ноября 2026 Антимонопольный комитет Украины предоставил Parallel Nafta Limited разрешение на получение контроля над двумя компаниями — UAC Finance Limited и UA Agrocom Limited. Именно через эти структуры осуществляется владение 75,1% акций HarvEast.

Стоимость приобретения стороны не разглашается. Передача корпоративных прав состоится по завершении необходимых юридических процедур и получении всех регуляторных разрешений. Компания также заверила, что уплатит предусмотренные законодательством налоги и сборы.

Чем занимается агрохолдинг HarvEast

HarvEast был создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Основные направления деятельности — растениеводство и семеноводство.

Компания выращивает подсолнечник, кукурузу, пшеницу и нишевые культуры. В настоящее время в Киевской области агрохолдинг обрабатывает около 25 тыс га земли.

Война значительно сократила земельный банк предприятия. После начала российской агрессии HarvEast потерял контроль над 150 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Донецкой области, оказавшихся на временно оккупированной территории.

Для Parallel приобретение аграрного актива является частью стратегии диверсификации бизнеса. Компания планирует развивать это направление в долгосрочной перспективе, используя производственные мощности и опыт команды HarvEast.

Среди приоритетов нового владельца — выращивание зерновых и масличных культур, расширение семеноводства с применением орошения, а также развитие биоэнергетики.

Что будет с агробизнесом после смены владельца

В Parallel заверили, что смена акционера не приведет к перестройке текущей работы HarvEast. Компания продолжит выполнять обязательства перед бизнес-партнерами, арендодателями, пайщиками и местными общинами.

Также сохранится действующая управленческая команда. Генеральный директор Дмитрий Скорняков, топменеджмент и работники агрохолдинга продолжат работу по-прежнему.

Для SCM выход из HarvEast означает завершение инвестиций в этот аграрный актив. В группе объяснили продажу военных условий и стратегии концентрации инвестиционного портфеля. Полученный капитал планируется направить на развитие ключевых направлений бизнеса в Украине и поддержку страны через благотворительные и оборонные проекты Рината Ахметова.

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Как развивается бизнес Parallel

Parallel принадлежит Александру Дубинину и развивает одноименную сеть автозаправочных комплексов. До полномасштабного вторжения она насчитывала 132 АЗК, часть которых из-за войны утратила возможность работать.

В настоящее время сеть управляет примерно 100 заправками и входит в десятку крупнейших импортеров горючего в Украину. Компания также заявляла о намерении войти в пятерку крупнейших игроков этого рынка.

Покупка HarvEast станет для Parallel выходом в новую отрасль и значительным расширением структуры бизнеса: от торговли горючим и управления АЗК до аграрного производства и семеноводства.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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