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6 ноября 2026, 13:14 Читати українською

У каких банков наименьший запас капитала: НБУ обнародовал показатели 26 финучреждений

Банки в Украине имеют разный запас прочности на случай экономических потрясений. Среди 26 крупнейших финучреждений самый низкий показатель достаточности капитала Банк «Альянс», а самый высокий — Правэкс Банк (Интеза Санпаоло Банк с 30 октября 2026 года — ред.). Разница между ними достигает почти 29 процентных пунктов. Что означают эти цифры и свидетельствует ли более низкий показатель рисков для клиентов?

Банки в Украине имеют разный запас прочности на случай экономических потрясений.
Украинские банки располагают разным запасом капитала на случай финансовых потрясений. Фото: НБУ
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По данным на октябрь 2026 года, норматив достаточности регулятивного капитала Банка «Альянс» составил 11,07% по минимальному требованию Национального банка — 10%. Это самый низкий показатель среди 26 учреждений, прошедших стресс-тестирование в 2026 году.

Далее следуют ПриватБанк с показателем 12,79%, Радабанк — 13,08%, ПУМБ — 13,14% и Банк «Глобус» — 13,72%. В Сэнс Банке этот норматив составлял 14,01%, в МТБ Банке — 14,10%, в Таскомбанке — 14,49%, в ВСТ Банке — 14,62%.

Для сравнения, средний показатель достаточности регулятивного капитала в банковской системе составил 17,27%. Самый высокий результат среди участников стресс-тестирования зафиксировали в Интеза Санпаоло Банк — 39,63%. В ОТП Банке он составил 31%, в Кредобанке — 25,24%, в Креде Агриколь Банке — 22,08%.

Что означают эти показатели

Норматив достаточности регулятивного капитала указывает, как капитал банка соответствует размеру активов с учетом рисков. Проще говоря, он помогает оценить, какой запас денежных средств имеет банк для покрытия возможных потерь.

Чем выше показатель, тем больше запас капитала по сравнению с минимальным требованием регулятора. Если норматив приближается к нижней границе, запас прочности банка становится меньше.

Однако более низкий показатель не означает, что банк находится на грани банкротства. Все 26 учреждений, которые проходили стресс-тестирование, соблюдали нормативы и имели показатели выше установленного НБУ минимума.

Для 11 банков НБУ установил повышенные требования

По результатам оценки устойчивости в 2026 году Национальный банк установил повышенные требования к достаточности капитала для 11 из 26 банков. На эти учреждения приходится около 10% активов банковской системы.

Это не означает, что все они должны привлекать дополнительные средства. У трех банков, на которые приходится около 5% активов сектора, показатели достаточности капитала уже к началу октября превышали установленные для них уровни.

Другие учреждения должны выполнить требования к началу 2027 года и в дальнейшем поддерживать необходимые показатели. Если банк не достигнет установленного уровня или впоследствии опустится ниже него, он должен представить НБУ программу капитализации или реструктуризации.

По сравнению с результатами оценки устойчивости за 2025 год ситуация в банковской системе улучшилась. Расчетная потребность в дополнительном капитале сократилась втрое — примерно до 8,7 млрд. грн. Доля активов банков, для которых установили повышенные нормативы, снизилась с 18% до 10%

В целом оценка устойчивости охватила 57 банков, работавших в начале 2026 года. В 31 учреждении НБУ проверял качество активов, а 26 крупнейших банков прошли стресс-тестирование. На них приходится более 90% активов банковской системы.

Регулятор проверял, как финучреждения смогут работать при базовом и неблагоприятном сценарии развития экономики. При оценке учитывали возможный рост кредитных потерь, изменение процентных ставок и валютные колебания.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ValNa82
ValNa82
6 ноября 2026, 13:28
#
Правекс — вже Інтеза Санпаоло Банк
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