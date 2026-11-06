НБУ оценил запасы наличной валюты в банках и раскрыл спрос на доллары и евро

Национальный банк Украины сообщил, что запасов наличной валюты в банковских кассах достаточно для удовлетворения потребностей клиентов. Об этом свидетельствуют результаты последних операций по подкреплению касс: 5 ноября регулятор предложил банкам по 50 млн. долларов и евро , но финансовые учреждения пригласили лишь 40 млн. долларов и 9 млн. евро. НБУ полностью удовлетворил все заявки, сообщает пресс-служба ведомства.

НБУ предложил банкам 50 млн долларов и 50 млн евро, но они забрали значительно меньше: что происходит с запасами наличной валюты. Фото: Нацбанк

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Национальный банк Украины сообщил о достаточном запасе наличной иностранной валюты в кассах банков. Об этом свидетельствуют результаты сделок по подкреплению финансовых учреждений наличными долларами и евро, которые регулятор провел 5 ноября.

В ходе этой операции НБУ предложил банкам обменять безналичную валюту на наличную в общем объеме $50 млн и €50 млн. Однако финансовые учреждения подали заявки на $40 млн и €9 млн. Участие в сделке приняли четыре банка, а все полученные заявки Нацбанк удовлетворил полностью.

Читайте также: НБУ повысил ставку! Что будет с депозитами, кредитами и курсом? (видео)

Спрос на такие операции остается умеренным. По итогам 3−5 ноября предложение наличной валюты, объявленное Национальным банком, существенно превышало фактический спрос со стороны банков.

В НБУ отмечают, что наличной валютной ликвидности финансовой системы достаточно для удовлетворения потребностей украинцев. В то же время регулятор готов и дальше поддерживать устойчивость валютного рынка и при необходимости проводить дополнительные операции для пополнения банковских касс наличной иностранной валютой.

Отдельно Национальный банк уточнил, что операции по обмену безналичной валюты банков на наличную для пополнения их касс никак не влияют на объем международных резервов Украины.