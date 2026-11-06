Экспорт нефти из Ирана почти остановился, но мира не будет: эксперт FGE оценил риск новых ударов США

Экспорт иранской нефти через американскую морскую блокаду сократился почти до нуля, однако это не приблизило США и Иран к мирному соглашению. Напротив, Тегеран выдвигает требования, которые Вашингтон вряд ли согласится, а риск новых военных ударов остается высоким. Об этом заявил почетный глава консалтинговой компании FGE NexantECA Ферейдун Фешараки в интервью Bloomberg.

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По его оценке, после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США иранское руководство может считать президента Дональда Трампа политически ослабленным. Это, по мнению эксперта, влияет на позицию Тегерана в ходе переговоров: Иран предъявляет требования, которые Белый дом не готов принять.

Фешараки считает, что стороны сейчас еще дальше от договоренностей, чем до подписания меморандума о взаимопонимании в июне. Тогдашние договоренности позволили временно возобновить судоходство через Ормузский пролив.

В то же время эксперт не исключает новых американских и израильских ударов по Ирану. По его словам, у Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остается ограниченное время для принятия соответствующих решений.

Экспорт иранской нефти сократился до минимума

Американская морская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть по традиционным маршрутам. По словам Фешараки, сейчас на мировой рынок попадает всего около 200−300 тыс. баррелей иранской нефти в сутки через Ирак.

Для сравнения: до начала войны в феврале у Ирана было значительно большие объемы нефтяного экспорта. Основным покупателем его сырья был Китай, в том числе независимые нефтеперерабатывающие заводы, закупавшие иранскую нефть со значительными скидками.

Масштабы сокращения поставок подтверждают и данные Bloomberg, собранные на основе отслеживания движения танкеров. По этим оценкам, в сентябре и октябре не была зафиксирована загрузка иранской нефти на танкеры. Сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда такие операции не производились.

Фешараки предупреждает, что в конце ноября Иран может столкнуться с особо острым дефицитом поступлений от продажи нефти. По его оценке, если блокада сохранится, страна практически лишится этого источника валютных доходов.

Как изменялись цены на нефть за последние сутки

Нефтяной рынок остается очень чувствительным к новостям о возможном завершении войны и безопасности судоходства в Персидском заливе. За последние дни котировки продемонстрировали резкие колебания.

В среду, 4 ноября, на фоне победы демократов на промежуточных выборах в США инвесторы начали более активно закладывать в цены возможность деэскалации конфликта. Из-за этого нефть подешевела более чем на 8% в день.

Brent по итогам торгов в среду упала на $8,98 (8,7%) — до $94,62 за баррель.

WTI подешевела на $7,97 (8,3%) — до $88,12 за баррель.

Однако уже 5 ноября рынок развернулся. Сообщения о новых инцидентах с танкерами в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива вновь усилили опасения по поводу перебоев с поставкой сырья.

По итогам четверга Brent подорожала на $3,67 (3,88%) — до $98,29 за баррель. Американская WTI прибавила $2,40 (2,72%) и завершила торги на уровне $90,52.

В пятницу, 6 ноября, котировки снова начали снижаться. По данным Reuters, по состоянию на 08:26 по Гринвичу Brent торговалась по $97,55 за баррель, теряя 0,8% за день. WTI подешевела на 0,8% — до $89,79.

В течение пятничной сессии Brent поначалу росла, но впоследствии потеряла набранные позиции. Инвесторы оценивали сообщения о дипломатических контактах США со странами региона и возможности активизации переговоров по прекращению конфликта.

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Несмотря на возобновление котировок в четверг, по итогам недели Brent рисковала продемонстрировать наибольшее процентное падение с начала пандемии COVID-19 примерно на 16%. Для WTI прогнозировали недельное понижение более чем на 13%.

Таким образом, нефтяной рынок одновременно учитывает два противоположных фактора: перспективу возобновления поставок с Ближнего Востока в случае деэскалации и угрозу новых перебоев из-за атак на танкеры и неопределенности вокруг Ормузского пролива.

Как мы писали: Нефть дешевеет на фоне переговоров Ирана и Катара: Brent опустилась ниже $112 за баррель