$16 млрд от США: Зеленский напомнил о помощи, которую Украина до сих пор не получила

Украина не получила $16 млрд американской помощи, предусмотренной предварительными договоренностями и решениями. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна бороться за эти средства и искать возможности получения новой поддержки США. Для этого Киев намерен наладить диалог с новой политической конфигурацией в Вашингтоне и консолидировать двухпартийную поддержку. Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

Украина рассчитывает на 16 млрд долларов от США: Зеленский поднял вопрос о старых договоренностях. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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По словам Зеленского, Украина должна поднять вопрос о предоставлении средств, которые ранее предусматривались договоренностями и соответствующими решениями, но в конце концов были остановлены.

«Мы благодарны за все, что было дано, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться», — подчеркнул президент.

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Он также указал на изменения в политическом балансе в США. По мнению Зеленского, теперь шансы Украины на получение дополнительной американской помощи могут возрасти. Для этого, по его словам, Киеву необходимо оперативно построить диалог с новой политической конфигурацией и заручиться поддержкой обеих ведущих политических сил в Вашингтоне.

«Сейчас у нас могут вырасти шансы на получение дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки», — резюмировал президент.

Какой объем помощи США уже оказали Украине

США остаются одним из крупнейших партнеров Украины по объемам военной и финансовой поддержки. По данным Института мировой экономики Киля, приведенным на портале «Минфин», по состоянию на 31 августа 2026 года общий объем американской помощи, зафиксированной в базе данных, составил почти 119 млрд евро.

Из этой суммы около 50 млрд евро приходилось на финансовую поддержку, 65,6 млрд евро — на военную и 3,4 млрд евро — на гуманитарную. Эти данные учитывают прежде всего обязательства партнеров, а не только фактически переданные средства и оборудование.

С февраля 2022 года по июнь 2026 года, как свидетельствуют данные исследовательской службы Конгресса США (CRS), Вашингтон взял на себя обязательства предоставить Украине более $68,2 млрд в виде оборонных товаров и услуг. Общая стоимость помощи, фактически доставленной в Украину, публично не раскрывается.