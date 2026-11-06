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6 ноября 2026, 13:58 Читати українською

ЕБРР привлекает инвестиции в энергетику Украины: на что Германия выделяет почти 45 млн евро

Германия подтвердила взнос в размере €44,7 млн в гарантийный механизм Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который должен привлечь частные инвестиции в возобновляемую энергетику Украины. При поддержке программы RAMP-UP планируется запустить первую волну проектов общей мощностью более 1 ГВт. Как пишет Интерфакс-Украина, речь идет о развитии новых энергетических мощностей, в частности, децентрализованной генерации, солнечной и ветровой энергетики.

Германия подтвердила взнос в размере €44,7 млн в гарантийный механизм Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который должен привлечь частные инвестиции в возобновляемую энергетику Украины.
ЕБРР запускает механизм для инвестиций в энергетику Украины: Германия подтвердила выделение 45 млн евро. Фото: Pexels
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Правительство Германии в октябре 2026 года подписало с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) обязательство о вкладе €44,7 млн в гарантийный механизм RAMP-UP. Средства будут направлены на поддержку инвестиций в новые проекты возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по внешнеэкономической политике Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE) Герлинд Гекманн во время IV ежегодной конференции проекта Green Deal Ukraine.

По ее словам, благодаря программе рассчитывают положить начало первой волне инвестиций в проекты общей мощностью более 1 ГВт.

RAMP-UP (Renewable Acceleration and Market Development for Ukraine Programme) — совместная инициатива ЕБРР и Группы Всемирного банка. Она призвана снизить инвестиционные риски, стабилизировать цены и привлечь частный капитал в возобновляемую энергетику Украины.

Отдельное внимание программа уделяет развитию децентрализованной генерации. Речь идет, в частности, о проектах в сфере возобновляемых источников энергии и производства биометана. По мнению представительницы немецкого министерства, такие инвестиции будут иметь важное значение для устойчивости украинской энергосистемы.

Гекманн подчеркнула, что международная поддержка должна включать не только экстренную помощь, но и привлечение инвестиций в будущую энергетическую инфраструктуру Украины.

В то же время, для полноценной реализации инвестиционного потенциала необходимы дальнейшие реформы. Среди приоритетов она назвала обеспечение независимости энергетического регулятора и усовершенствование корпоративного управления государственными энергетическими компаниями в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Международная помощь не всегда доходит до Украины

Украина в значительной степени зависит от поддержки международных партнеров, однако не все обещанные средства страна получает вовремя. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила 16 млрд долларов американской помощи, предусмотренной предыдущими договоренностями. По его словам, Киев должен бороться за эти деньги и искать возможности для привлечения новой поддержки со стороны США.

В целом, по данным Института мировой экономики Киля, по состоянию на 31 августа 2026 года объем американской помощи Украине достиг почти 119 млрд евро. Однако эта сумма включает не только то, что Украина уже получила, но и обязательства Вашингтона предоставить средства и ресурсы.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
6 ноября 2026, 14:21
#
Копійки якійсь, погано з'їздив. Розкошелитися повинні фріци!
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