НБУ ухудшил прогноз инфляции в Украине: цены будут расти быстрее, чем ожидалось

Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции до 12,5% по итогам 2026 года. Ранее регулятор прогнозировал рост потребительских цен на 10%. В то же время, уже в 2027 году инфляция должна замедлиться до 7,3%, а в 2028-м — вернуться к целевому показателю 5%.

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Такие оценки содержит октябрьский инфляционный отчет НБУ. Пересмотр прогноза связан прежде всего с подорожанием горючего, усилением российских атак на производственную, энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также расширением бюджетных стимулов в конце года.

В Нацбанке отмечают, что последствия удорожания горючего влияют на цены не только непосредственно, но и из-за увеличения расходов предприятий на производство и доставку товаров. Дополнительное давление создает разрушение инфраструктуры и перебои с логистикой.

По оценкам регулятора, сами российские обстрелы прибавят около 0,7 процентного пункта к годовой инфляции. При этом их негативное влияние на экономическую активность и цены будут ощущаться не только в этом году, но и в 2027 году.

Как изменится инфляция в 2026—2028 годах

Обновленный прогноз НБУ предусматривает постепенное замедление роста потребительских цен по завершении 2026 года.

Инфляция в конце 2026 года 12,5% Инфляция в конце 2027 года 7,3% Инфляция в конце 2028 года 5%

Возврат к более низким темпам удорожания товаров и услуг регулятор связывает с постепенным истощением эффекта от роста цен на топливо, ожидаемым снижением мировых цен на нефть и действием монетарной политики НБУ.

Дополнительными факторами должно стать замедление внутреннего спроса и ослабление давления на рынке труда. В то же время, достижение инфляционной цели в 5% будет зависеть от снижения производственных затрат бизнеса и увеличения внутреннего предложения товаров и услуг.

Экономика Украины может сократиться в 2026 году

Нацбанк существенно ухудшил и прогноз экономического роста. Если раньше регулятор ожидал увеличения реального ВВП в 2026 году на 1,8%, то теперь прогнозирует его сокращение на 0,4%.

Причина — последствия российских атак на производственные мощности, энергетические объекты и логистическую инфраструктуру, а также блокирование морских портов. По оценкам НБУ, без этих факторов реальный ВВП в 2026 году мог бы быть на 1,9 процентного пункта выше.

В последующие годы экономика должна вернуться к росту, хотя восстановление будет медленным.

2027 год — рост реального ВВП на 0,4%;

2028 год — ускорение роста до 2,2%.

В Нацбанке рассчитывают, что экономическую активность будут поддерживать государственные инвестиции в оборонную промышленность, возобновление критической инфраструктуры, оживление потребительского спроса и увеличение урожаев. Важной предпосылкой также будет постепенное снижение рисков безопасности.

Зарплаты продолжат расти, но дефицит работников сохранится

Несмотря на ослабление экономической активности, украинский бизнес продолжает испытывать нехватку кадров. На рынок труда оказывают влияние мобилизация и миграция населения.

По прогнозу НБУ, реальные зарплаты в 2026 году увеличатся на 11,4%. В 2027—2028 годах темпы их роста замедлятся до 4−5% ежегодно.

В то же время, регулятор ожидает продолжения миграционного оттока: в 2026—2027 годах чистый отток населения может составлять примерно 200 тыс. человек ежегодно. В 2028 году ситуация должна измениться — НБУ прогнозирует чистый возврат около 100 тыс. мигрантов благодаря улучшению ситуации в экономике и экономике.

Дефицит бюджета будет расти, Украина будет зависеть от международной помощи

Нацбанк прогнозирует, что дефицит государственного бюджета без учета грантов в доходах составит около 35% ВВП в 2026 году и увеличится до 37% ВВП в 2027 году. В 2028 году он должен сократиться до 20% ВВП.

Основным источником финансирования будет международная помощь. По оценкам НБУ, прямое бюджетное финансирование от партнеров составит:

2026 год — $50,2 млрд;

2027 год — $52,4 млрд;

2028 год — $44,2 млрд.

Отдельно регулятор учитывает поступления в рамках оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan: $32,2 млрд. в 2026 году и $37 млрд. в 2027-м.

Благодаря внешней поддержке международные резервы Украины должны превышать $62 млрд в конце 2026 и 2027 годов. В 2028 году НБУ прогнозирует их сокращение примерно до $57 млрд.

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Почему НБУ продолжает жесткую монетарную политику.

Ужесточение инфляционного давления заставляет Нацбанк поддерживать высокую стоимость гривневых ресурсов, чтобы сдерживать спрос на валюту и сохранять привлекательность сбережений в гривне.

В июле-октябре 2026 года НБУ повысил учетную ставку с 15% до 16,5% годовых. Регулятор рассчитывает на то, что это поможет ограничить инфляционные и курсовые ожидания населения и бизнеса.

Нацбанк также предупреждает, что готов реагировать на дальнейшие изменения инфляционных рисков. При принятии решений он будет учитывать не только динамику цен, но состояние экономической активности и внутреннего спроса.

Таким образом, НБУ ожидает, что 2026 станет сложным для украинской экономики: инфляция ускорится, а ВВП сократится. В 2027 году ситуация должна постепенно улучшиться, однако возврат к целевой инфляции 5% регулятор прогнозирует только в 2028 году.

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