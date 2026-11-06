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6 ноября 2026, 8:26 Читати українською

ЕС повторно распределит €21 млрд на оборону: как украинские производители могут получить доступ к средствам

В рамках европейской оборонной программы SAFE осталось 21,3 млрд евро, которые страны ЕС могут направить, в частности, на совместные оборонные проекты с Украиной. У украинских предприятий перспективы приобщиться к такому производству и получить заказ. Об этом, как сообщает Укринформ, заявил президент Владимир Зеленский.

В рамках европейской оборонной программы SAFE осталось 21,3 млрд евро, которые страны ЕС могут направить, в частности, на совместные оборонные проекты с Украиной.
Украинские производители получат доступ к 21 млрд евро доступ
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По словам главы государства, Украина обсуждает с европейскими партнерами возможность использования остатка финансирования SAFE для совместного производства вооружения. Он отметил, что уже есть положительные сигналы о готовности других стран привлекать украинские предприятия в такие проекты.

«Для нас важна поддержка финансами. Мы проговариваем вопрос программы SAFE, там сейчас осталось 21 млрд евро, и есть положительные сигналы, как использовать эти деньги другими странами в копродакшене с Украиной», — сказал Зеленский.

Откуда взялись €21,3 млрд и сколько денег было поначалу

Программа SAFE (Security Action for Europe) предусматривает предоставление странам Евросоюза долгосрочных кредитов на общую сумму до €150 млрд. Она была запущена в 2025 году в рамках европейской стратегии Readiness 2030, цель которой — ускорить перевооружение Европы и усилить оборонную промышленность.

В ноябре 2025 года государства ЕС представили свои планы оборонных инвестиций. По данным Еврокомиссии, 19 стран пригласили более 130 млрд евро кредитного финансирования. Однако некоторые государства подали заявки на меньшие суммы, чем им предварительно согласовали. В результате часть общего бюджета осталась невостребованной.

Именно эти средства — 21,3 млрд евро — Еврокомиссия решила предложить странам ЕС в рамках второго раунда распределения SAFE. Соответствующее приглашение было обнародовано 29 октября 2026 года.

То есть речь не о новой программе на €21 млрд и не о деньгах, которые уже выделили Украине. Это неиспользованная часть первоначального кредитного лимита SAFE в 150 млрд евро, которую теперь можно повторно распределить между государствами Евросоюза.

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Как Украина может извлечь выгоду от SAFE

SAFE не предусматривает прямого предоставления кредитов Украине. Заемщиками выступают государства ЕС, которые используют средства для закупки вооружения и развития оборонного производства.

В то же время, Украина может участвовать в совместных закупках на равных условиях со странами Евросоюза. Украинские производители также вправе претендовать на контракты в рамках программы.

Потенциал такого сотрудничества уже заложен в национальные планы европейских государств: из 19 планов, представленных в Еврокомиссию, 15 предполагают проекты с участием Украины.

Следовательно, €21,3 млрд. — это дополнительная возможность для европейских стран профинансировать оборонные проекты, часть которых может быть реализована вместе с украинскими предприятиями. Для украинского ОПК это значит перспективу получить новые заказы, расширить производство и углубить кооперацию с европейскими производителями.

Как мы писали: В ВСУ пересмотрят роль сержантов и их денежное обеспечение

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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