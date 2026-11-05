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5 ноября 2026, 19:03 Читати українською

Откуда взяли деньги на новые выплаты: Южанина обратила внимание на перераспределение 17,5 млрд грн

Кабинет Министров перераспределил 17,5 млрд грн расходов Министерства социальной политики на 2026 год. Финансирование жилищных субсидий, социальной защиты детей и семей, а также людей в сложных жизненных обстоятельствах сократили. Дополнительные средства направили преимущественно на пенсионные выплаты и покрытие дефицита Пенсионного фонда. На эти изменения обратила внимание народная депутат Нина Южанина.

Кабинет Министров перераспределил 17,5 млрд грн расходов Министерства социальной политики на 2026 год.
Откуда взяли деньги на новые выплаты
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Согласно постановлению Кабмина № 1364 от 30 октября, расходы по нескольким социальным программам уменьшили в общей сложности на 17,5 млрд грн.

В частности, сокращения предусмотрены по следующим направлениям:

  • жилищные субсидии и льготы — на 1,8 млрд грн;

  • социальная защита детей и семей — на 6,5 млрд грн;

  • социальная защита граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, — на 9,2 млрд грн.

В то же время правительство увеличило финансирование других программ. Больше дополнительных средств получат пенсионное направление и Пенсионный фонд:

  • пенсионные выплаты и покрытие дефицита Пенсионного фонда — плюс 16,4 млрд грн;

  • выплаты отдельным категориям населения — плюс 260 млн грн;

  • социальная защита людей с инвалидностью — плюс 850 млн грн.

Таким образом средства не изъяли из общего бюджета Минсоцполитики, а перераспределили между его бюджетными программами.

Откуда берутся деньги на единовременные выплаты

Нина Южанина обратила внимание, что такие изменения важно рассматривать в контексте объявленных правительством единовременных выплат, в частности, «Тысячи Зеленского» и «Зимних 1500 грн».

По ее словам, общество должно понимать, из каких источников финансируются подобные инициативы. Депутат напомнила, что в прошлом году правительство объясняло финансирование таких выплат имеющимися программами Минсоцполитики.

Перераспределение 17,5 млрд. грн демонстрирует, что значительные суммы можно направлять на новые или приоритетные потребности за счет изменения финансирования уже утвержденных бюджетных программ.

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Почему сократили расходы на детей и семьи

Отдельный вопрос, на который обращает внимание депутат, — причины сокращения финансирования программ социальной защиты детей, семей и людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, важно выяснить, идет ли речь о фактической экономии средств или об изменении потребности в финансировании этих направлений. Также остается вопрос, получили ли все граждане, имеющие право на соответствующую помощь, в полном объеме.

Именно поэтому сокращение бюджетных назначений на 17,5 млрд грн нельзя рассматривать только как техническое изменение распределения средств. Она нуждается в объяснении, почему одни социальные программы потеряли финансирование, а другие получили дополнительные миллиарды.

Как мы писали: Налоговый долг в Украине превысил 306 млрд грн: за время войны он вырос почти втрое

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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