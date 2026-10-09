Китай договорился с Европой относительно автомобилей: какие ограничения могут затронуть импорт

Европейский Союз и Китай достигли договоренности по торговле гибридными автомобилями. В Министерстве коммерции КНР заявили, что соглашение отвечает правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В то же время стороны продолжат переговоры по ценовым обязательствам и процедурам пересмотра в рамках расследования ЕС в отношении китайских электромобилей. Об этом сообщает Investing.com.

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Правила ВТО регулируют международную торговлю и обеспечивают честную конкуренцию между странами. Они, в частности, запрещают отдельные виды субсидий, напрямую связанных с экспортом, но не какую-либо государственную поддержку производителей. Если субсидированный импорт наносит ущерб местным компаниям, страна может при определенных условиях ввести компенсационные пошлины.

Перед переговорами в Пекине СМИ сообщали, что ЕС рассматривает возможность введения квот на импорт китайских гибридных автомобилей. Ранее Брюссель призвал Пекин ограничить их экспорт, предупреждая о возможных защитных мерах в случае отказа.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, который встречался с министром коммерции Китая Ван Веньтао и вице-премьером Хэ Лифеном, на следующей неделе проинформирует лидеров ЕС о результатах переговоров.

Почему ЕС усиливает давление на Китай

Европейские чиновники все чаще говорят о необходимости устранить дисбаланс в торговле с Китаем. В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в 2025 году дефицит торговли ЕС с КНР достиг €1 млрд в день. Она пообещала использовать все доступные инструменты для обновления баланса.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также предложили новый механизм быстрого реагирования, который потенциально может ограничивать доступ китайских компаний к единому рынку ЕС.

Старший экономист Bank of America по Китаю Бенсон Ву считает, что Евросоюз постепенно переходит к более жесткой позиции по Пекину в торговых и экономических вопросах. Особенно заметно, по его оценке, усиление риторики Германии и Франции, которые уделяют больше внимания экономической безопасности, конкурентоспособности промышленности и взаимному доступу к рынкам.

В то же время, экономист считает маловероятным немедленное введение масштабных торговых ограничений. Такие решения нуждаются в длительных переговорах и согласовании на уровне ЕС. Нынешние дискуссии он рассматривает скорее как способ усилить переговорные позиции Брюсселя, а не сигнал о неизбежном ограничении доступа китайских товаров к европейскому рынку.

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