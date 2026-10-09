Европейский Союз и Китай достигли договоренности по торговле гибридными автомобилями. В Министерстве коммерции КНР заявили, что соглашение отвечает правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В то же время стороны продолжат переговоры по ценовым обязательствам и процедурам пересмотра в рамках расследования ЕС в отношении китайских электромобилей. Об этом сообщает Investing.com.
Китай договорился с Европой относительно автомобилей: какие ограничения могут затронуть импорт
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Правила ВТО регулируют международную торговлю и обеспечивают честную конкуренцию между странами. Они, в частности, запрещают отдельные виды субсидий, напрямую связанных с экспортом, но не какую-либо государственную поддержку производителей. Если субсидированный импорт наносит ущерб местным компаниям, страна может при определенных условиях ввести компенсационные пошлины.
Перед переговорами в Пекине СМИ сообщали, что ЕС рассматривает возможность введения квот на импорт китайских гибридных автомобилей. Ранее Брюссель призвал Пекин ограничить их экспорт, предупреждая о возможных защитных мерах в случае отказа.
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, который встречался с министром коммерции Китая Ван Веньтао и вице-премьером Хэ Лифеном, на следующей неделе проинформирует лидеров ЕС о результатах переговоров.
Почему ЕС усиливает давление на Китай
Европейские чиновники все чаще говорят о необходимости устранить дисбаланс в торговле с Китаем. В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в 2025 году дефицит торговли ЕС с КНР достиг €1 млрд в день. Она пообещала использовать все доступные инструменты для обновления баланса.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также предложили новый механизм быстрого реагирования, который потенциально может ограничивать доступ китайских компаний к единому рынку ЕС.
Старший экономист Bank of America по Китаю Бенсон Ву считает, что Евросоюз постепенно переходит к более жесткой позиции по Пекину в торговых и экономических вопросах. Особенно заметно, по его оценке, усиление риторики Германии и Франции, которые уделяют больше внимания экономической безопасности, конкурентоспособности промышленности и взаимному доступу к рынкам.
В то же время, экономист считает маловероятным немедленное введение масштабных торговых ограничений. Такие решения нуждаются в длительных переговорах и согласовании на уровне ЕС. Нынешние дискуссии он рассматривает скорее как способ усилить переговорные позиции Брюсселя, а не сигнал о неизбежном ограничении доступа китайских товаров к европейскому рынку.
Как мы сообщали: ЕС просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей
Комментарии - 2
Внєзапно, да. Тобто, якщо китайський експорт не дешевше його внутрішнього ринку, то виявляється все чесно. Нажаль, працює не для всіх. Наприклад, наша аграрка формально відповідає правилам СОТ, але…
Корпорації збирають плоди своєї гонки за прибутками в першу чергу автовиробники, які повідкривали заводи в КНР і поділились технологіями.