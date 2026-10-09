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9 октября 2026, 18:05 Читати українською

Китай договорился с Европой относительно автомобилей: какие ограничения могут затронуть импорт

Европейский Союз и Китай достигли договоренности по торговле гибридными автомобилями. В Министерстве коммерции КНР заявили, что соглашение отвечает правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В то же время стороны продолжат переговоры по ценовым обязательствам и процедурам пересмотра в рамках расследования ЕС в отношении китайских электромобилей. Об этом сообщает Investing.com.

Европейский Союз и Китай достигли договоренности по торговле гибридными автомобилями.
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Правила ВТО регулируют международную торговлю и обеспечивают честную конкуренцию между странами. Они, в частности, запрещают отдельные виды субсидий, напрямую связанных с экспортом, но не какую-либо государственную поддержку производителей. Если субсидированный импорт наносит ущерб местным компаниям, страна может при определенных условиях ввести компенсационные пошлины.

Перед переговорами в Пекине СМИ сообщали, что ЕС рассматривает возможность введения квот на импорт китайских гибридных автомобилей. Ранее Брюссель призвал Пекин ограничить их экспорт, предупреждая о возможных защитных мерах в случае отказа.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, который встречался с министром коммерции Китая Ван Веньтао и вице-премьером Хэ Лифеном, на следующей неделе проинформирует лидеров ЕС о результатах переговоров.

Почему ЕС усиливает давление на Китай

Европейские чиновники все чаще говорят о необходимости устранить дисбаланс в торговле с Китаем. В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в 2025 году дефицит торговли ЕС с КНР достиг €1 млрд в день. Она пообещала использовать все доступные инструменты для обновления баланса.

Читайте также: Торговая напряженность между ЕС и Китаем растет: какие два сценария возможны

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также предложили новый механизм быстрого реагирования, который потенциально может ограничивать доступ китайских компаний к единому рынку ЕС.

Старший экономист Bank of America по Китаю Бенсон Ву считает, что Евросоюз постепенно переходит к более жесткой позиции по Пекину в торговых и экономических вопросах. Особенно заметно, по его оценке, усиление риторики Германии и Франции, которые уделяют больше внимания экономической безопасности, конкурентоспособности промышленности и взаимному доступу к рынкам.

В то же время, экономист считает маловероятным немедленное введение масштабных торговых ограничений. Такие решения нуждаются в длительных переговорах и согласовании на уровне ЕС. Нынешние дискуссии он рассматривает скорее как способ усилить переговорные позиции Брюсселя, а не сигнал о неизбежном ограничении доступа китайских товаров к европейскому рынку.

Как мы сообщали: ЕС просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
neverice
neverice
9 октября 2026, 18:47
#
«Правила СОТ регулюють міжнародну торгівлю та мають забезпечувати чесну конкуренцію між країнами. Вони, зокрема, забороняють окремі види субсидій, безпосередньо пов’язаних з експортом, але не будь-яку державну підтримку виробників.»
Внєзапно, да. Тобто, якщо китайський експорт не дешевше його внутрішнього ринку, то виявляється все чесно. Нажаль, працює не для всіх. Наприклад, наша аграрка формально відповідає правилам СОТ, але…
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0
Abramon
Abramon
9 октября 2026, 18:54
#
Виходить, що економіка ЄС (елітного будинку пристарілих) в цілому стає неконкурентною?
Корпорації збирають плоди своєї гонки за прибутками в першу чергу автовиробники, які повідкривали заводи в КНР і поділились технологіями.
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