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9 октября 2026, 12:00 Читати українською

Украина экспортирует электроэнергию в Европу во время отключения: почему так происходит

В Украине действуют отключения электроэнергии, в то же время страна экспортирует ее в Европу. На первый взгляд это может казаться противоречием, однако есть причина. По словам энергетических экспертов, это связано с повреждениями сетей, которые усложняют передачу электроэнергии внутри страны, в то время как в определенные часы ее производство превышает потребление. Об этом пишет УНИАН.

В Украине действуют отключения электроэнергии, в то же время страна экспортирует ее в Европу.
Света нет, но электроэнергию экспортируют: эксперты объяснили этот парадокс
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Почему Украина экспортирует электроэнергию во время отключения

У Украины есть профицит электроэнергии — то есть в отдельные периоды она производит ее больше, чем потребляет. В то же время повреждения подстанций и линий электропередачи вследствие российских ударов ограничивают возможности передавать электроэнергию между регионами и доставлять ее конечным потребителям.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук в интервью УНИАН объяснил, что из-за повреждения инфраструктуры электроэнергию физически не всегда можно передать из западной части страны в восточную. Поэтому экспорт за границу и отключения украинских потребителей могут происходить одновременно.

«Электроэнергию нужно куда-то девать, когда ее производишь», — отметил Корольчук.

По его словам, объемы экспорта невелики, а украинская электроэнергия дешевле той, которую можно приобрести на европейском рынке.

Эксперт также напомнил о проблемах с охлаждением блоков атомных электростанций в Румынии и Венгрии из-за низкого уровня воды в Дунае. Это, по его словам, также влияло на ситуацию на региональном энергетическом рынке.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии журналистам подчеркнул, что проблема заключается именно в повреждении объектов передачи и распределения электроэнергии. По его словам, в дневные часы Украина даже экспортирует электроэнергию, а «Укрэнерго» вынуждено ограничивать генерацию, поскольку произведенное электричество невозможно полностью передать потребителям.

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Почему возвращаются графики отключений

В то же время наличие профицита в отдельные часы не означает, что электроэнергию можно беспрепятственно доставить каждому потребителю. Повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских атак заставляет операторов ограничивать нагрузку во избежание перегрузки оборудования и новых аварий.

Как сообщало «Укрэнерго», в части регионов Украины с 15:00 и до конца суток вводят почасовые отключения. Ограничения для всех категорий потребителей составят до одной очереди. Для индустрии также предусмотрены графики ограничения мощности.

Потребителям советуют проверять актуальное время отключений по своему адресу на официальных ресурсах облэнерго. Также рекомендуют экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов после восстановления питания.

В Министерстве энергетики объясняют, что фактические отключения не всегда совпадают с графиками. После подачи напряжения нагрузка на сеть возрастает, а если она превышает допустимый уровень, возобновление питания может задержаться. Кроме того, к почасовым ограничениям могут добавляться аварийные отключения из-за новых повреждений или неисправностей.

В Украине ввели почасовые отключения света: где смотреть графики

В части регионов Украины в начале недели начались веерные отключения электроэнергии. Ограничения для всех категорий потребителей вводятся в одну очередь. Для промышленности также были введены графики ограничения мощности. Отключения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Почему графики не всегда работают: объяснение Минэнерго

В Министерстве энергетики объясняют возобновление отключений последствиями российских атак, повреждениями сетей, авариями и ремонтными работами. После восстановления питания нагрузка на систему может превышать допустимый уровень, из-за чего подача электричества возобновляется с задержкой. Кроме того, к почасовым отключениям могут добавляться аварийные — тогда электроэнергии не будет дольше, чем предусмотрено графиком. Актуальную информацию рекомендуют проверять на официальных ресурсах своего облэнерго.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Exba
Exba
9 октября 2026, 12:43
#
Возможный вариант решения проблемы — перенос производств в западные области. И безопаснее, и потребности в передаче э/э снизятся
+
0
Мордехай Шнеерсоненко
Мордехай Шнеерсоненко
9 октября 2026, 13:11
#
Почему по всей Украине в синагогах не отключают свет?
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