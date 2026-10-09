Повестка не дает ТЦК права заходить в жилище: омбудсман сообщил о жалобах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о новых сообщениях о возможном незаконном проникновении в частные домовладения во время мобилизационных мероприятий. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
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В начале октября Лубинец уже реагировал на видео из Хмельнитчины, на котором люди в военной форме и гражданской одежде проникали в частный дом через окно.
По его словам, о таких случаях сообщали жители Хмельницкой и Черкасской областей. Омбудсман предполагает, что проблема приобретает системный характер.
Он обратился в Офис генерального прокурора, чтобы установить личности причастных, выяснить основания их действий и дать им правовую оценку. Были ли эти люди представителями ТЦК и СП, должна быть установлена проверка.
Еще одно сообщение поступило во время мониторингового визита Офиса омбудсмана в Черкасскую область. Военнообязанный заявил о возможном незаконном проникновении в его домовладение. Информация об этом случае является сообщением заявителя, а не установленным фактом правонарушения.
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Повестка не дает права заходить в чужое жилье
Лубинец подчеркнул, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут действовать только в пределах определенных законом полномочий.
Сам факт вручения повестки не дает права проникать в частный дом. Также присутствие полицейских не означает автоматического разрешения заходить в жилье без согласия владельца. Для проникновения должны существовать предусмотренные законом основания и соблюдать соответствующую процедуру.
Омбудсман подчеркнул, что потребность в мобилизации не может оправдывать нарушение прав граждан. Он также заявил, что ответственность в случае подтверждения таких случаев должна касаться не только непосредственных нарушителей: руководство должно принимать меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.
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Комментарии - 32
Я вважаю, що влада має відчепитись від людей, розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 12 травня 2015 року № 389-VIII
не пробывал? Там специально «реформаторы» все расписали для «патриотов».
«Із колишніх обмежено придатних військовозобов'язаних дуже мала частка — менш як 10% - визнається непридатними. Решту приблизно 50 на 50 поділяють на абсолютно придатних та придатних у визначених місцях.»
Половину десятиріччя «зцілили». Час таки лікує? Так це 2 роки тому, а що коїться зараз, всі бачать, он у мене у двори шизіка і тубіка захопили, а офіцери катаються на тачілах і не воюють і розповідають, що можуть тільки командувати, їх мільйон наклепали, ШІ пише 44 військові кафедри кожен рік випускали по 20 тис. офіцерів плюс військові заклади. Лубінець он показує, кого тягнуть.
https://www.youtube.com/watch?v=BuS0Si0lEoQ
Може, синів веніславського посадити, збирається в голівуд, збирає елітні автопарки, поки папаша орендує в нього геліндваген і закликає створювати чорні списки «ухилянтів». Вірний нащадок організаторів Голодломору.
Каменти з цензора
Николай Тесля #601306
Забрали брата в 155 Бр. 56років з Епісиндромом. Спочатку звязок був. Після учепбки напрвили під Полтаву і вже звязку нема місяць.
08.10.2026 13:23
Viacheslav #589490
Встречал таких к сожалению. Искал друга- пропал безвести, пропала пол бригады, пол бригады плен, этот *** герой,- уволилися, живет во Львове, весь на фб как рембо, Киевский военком.
https://censor.net/ua/resonance/4027316/vbyvstvo-brativ-moseyichukiv-sud-nad-luchanovym
Це ОК?
Нелюди травмували бабусю і кинули.
https://t.me/TCH_channel/232556
Людей тягнуть на війну як невільників
https://www.youtube.com/watch?v=CHkbiO6MTH8
Про що казати, коли 7 резонансних вбивств за 3 місяці і ніхто не покараний, он в Кременчуці влітку проломили людині голову ТЦКшники, написали, сам бився головою об стіну!
Мотивувати людей треба справедливістю, а не жахливою несправедлівістю, від якої хочеться вити!
https://www.youtube.com/shorts/WTEC0n3eKes
https://www.youtube.com/watch?v=wD1AXn5bfxs