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9 октября 2026, 9:04 Читати українською

Повестка не дает ТЦК права заходить в жилище: омбудсман сообщил о жалобах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о новых сообщениях о возможном незаконном проникновении в частные домовладения во время мобилизационных мероприятий. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о новых сообщениях о возможном незаконном проникновении в частные домовладения во время мобилизационных мероприятий.
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В начале октября Лубинец уже реагировал на видео из Хмельнитчины, на котором люди в военной форме и гражданской одежде проникали в частный дом через окно.

По его словам, о таких случаях сообщали жители Хмельницкой и Черкасской областей. Омбудсман предполагает, что проблема приобретает системный характер.

Он обратился в Офис генерального прокурора, чтобы установить личности причастных, выяснить основания их действий и дать им правовую оценку. Были ли эти люди представителями ТЦК и СП, должна быть установлена проверка.

Еще одно сообщение поступило во время мониторингового визита Офиса омбудсмана в Черкасскую область. Военнообязанный заявил о возможном незаконном проникновении в его домовладение. Информация об этом случае является сообщением заявителя, а не установленным фактом правонарушения.

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Повестка не дает права заходить в чужое жилье

Лубинец подчеркнул, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут действовать только в пределах определенных законом полномочий.

Сам факт вручения повестки не дает права проникать в частный дом. Также присутствие полицейских не означает автоматического разрешения заходить в жилье без согласия владельца. Для проникновения должны существовать предусмотренные законом основания и соблюдать соответствующую процедуру.

Омбудсман подчеркнул, что потребность в мобилизации не может оправдывать нарушение прав граждан. Он также заявил, что ответственность в случае подтверждения таких случаев должна касаться не только непосредственных нарушителей: руководство должно принимать меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Как мы писали, ТЦК не может требовать личной явки для рассмотрения отсрочки: что решил суд

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 32

+
+53
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 9:17
#
Не дає права, але що їх зупиняє? Закони в Україні діють вибірково.
+
+30
yarg
yarg
9 октября 2026, 9:30
#
Звичайно вибірково. якби закони діяли нормально- людина отримавши повістку пішла б у воєнкомат. але цього чомусь не відбувається.
+
+23
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 9:56
#
Скажи це Зеленському, котрий 4 рази ухилявся від призову. Чому йому можна, а іншим ні?
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 10:10
#
Сказав. він сказав що більше не буде. питання закрито?
+
+38
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 10:14
#
Ну так і інші не хочуть і не будуть. Чого ти плачеш і дивуєшся тоді?
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 10:21
#
Я плачу? точно? ти мабуть не хочеш кінця війни…
+
+23
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 10:28
#
Ти ж не воюєш. Як вона повинна тоді закінчитись?
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 10:39
#
Ти любиш обговорювати людей, а не проблеми? а чому?
+
+8
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 11:11
#
Я не люблю подвійних стандартів. Якщо ти підтримуєш незаконні дії влади і тцк, то ти не можеш не бути у війську і не приймати участь в бойових діях.
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 11:15
#
Вибач. але світ трохи складніший твоїх фантазій . влада діє неправильно? іди і виправ ситуацію. там безліч вакансій
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 10:29
#
Це буде розповідати дімон із «ЛНР»?
Я вважаю, що влада має відчепитись від людей, розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні!
+
+30
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 10:29
#
В 17 статті Конституції написано, що боронити кордони мають правоохоронці, силовики, кадрові військові, а не доходяги! До того ж, там написано, що військові, до яких віднесли ТЦК, не можуть бути викорстані для обмеження прав і свобод народу. І обовʼязки не можуть існувати окремо от прав, а нас позбавили всіх прав. І катують і вбивають людей прямо в навчальних центрах, в 9 бригаді у солдатів посічені батогами спини, в Скелі повний інтернет відео катуванб і вбивств, в 225-ці аудіозапис ширяєва і фото катівень, в Шквалі - он Антон Чорний нещодавно розповів таке, що змусило здригнутись навіть тих, хто пам’ятає звірства часів 2 Світової війни, а тут ще й до своїх, ці покидьки зовсім поїхали дахом! Чатують на людей в поліклініках і відправляють на смерть нездатних воювати. І тотальна корупція. Скільки будемо це все мовчки терпіти? Буде по Нємьоллєру! Якщо що, перемогти такою підлою політикою, коли не воюють найбільш боєздатні, а знущаються з хворих (ви бачили отого останнього, кого тягнули в Чернівцях коридором смерті?), ще нікому не вдавалось, навіть за Сталіна його син воював, а половина ментів була одразу відправлена на фронт, а хворих списували!

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 октября 2026, 9:57
#
А читать такой документ —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 12 травня 2015 року № 389-VIII

не пробывал? Там специально «реформаторы» все расписали для «патриотов».
+
+23
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 10:01
#
Зеленський проігнорував 4 повістки в 2014—2015 роках — Міноборони
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 октября 2026, 10:04
#
…Цю інформацію було поширено напередодні другого туру президентських виборів 2019 року…
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 10:31
#
Яка інформація? Він сам привселюдно цим хизувався. Ботим зовсім всіх за ідіотів тримають.
+
0
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
9 октября 2026, 10:54
#
ПробЫвал, грыця, пробЫвал. Пейсатель.
+
+15
Pumbovik
Pumbovik
9 октября 2026, 10:08
#
В стране, в которой война, законы не соблюдаются, а этот омбудсмен просто дыра для расхода бюджетных средств. Давно известно что сама полиция это нагло игнорирует и не открывают криминальное провадження, а если и открывают то следак потом закрывает, потому что они сами забронированные и вылетят со своих мест
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 10:12
#
Так. за ухилення від мобілізації і дезертирство ніяких покарань немає. хоча по закону- величезні строки. тому в країні 2 мільйони ухилянтів і 200 тисяч дезертирів. коротше бардак. Так війна буде ще 20 років тягтись…
+
+53
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 10:15
#
Ти один з цих ухилянтів?
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 10:22
#
Ні. я повістки отримував і у воєнкомат три рази за війну ходив.
+
+38
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 10:28
#
Так що тобі заважає мобілізуватись, а не писати про ухилянтів на сайті?
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 11:03
#
Вік і здоров’я. я вже не потрібен. треба молоді і здорові .
+
0
Moonlighter
Moonlighter
9 октября 2026, 11:14
#
Ну тоді ти просто використаний і непотрібний ресурс. Сиди собі тихенько і помовкуй.
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 10:33
#
Блін. Ти ж 56-річна жінка «Дімон» з ЛНР — сам так написав, що за зашквар?
+
0
yarg
yarg
9 октября 2026, 11:03
#
Так. звідти
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 10:35
#
Бо в «ухилянти» ця злочинна корупційна влада записала хворих і обмежено придатних, бо тільки їм сказали терміново бігти в ТЦК навіть без повістки, і масово їх «зцілили», половина стала здоровими і повністю придатними навіть у 24-му, а зараз, кого хапають, визнають майже всіх і придатних для тилу теж па бєспрєдєлу відправляють у Скелю. Поки масово не воюють ті, хто давав присягу, закінчував військові заклади і кафедри, сам обрав професію силовика, має зброю і право на неї і т.д., це мільйони, не кажучи про чинуш, синків, а міндичі, шурми, шефіри — не ухилянти? Як їх випустили, та ще й підозрюваних. От цікаво було б почути. Такої підлості ще Світ не знав! От із статті за 2024-й рік
«Із колишніх обмежено придатних військовозобов'язаних дуже мала частка — менш як 10% - визнається непридатними. Решту приблизно 50 на 50 поділяють на абсолютно придатних та придатних у визначених місцях.»
Половину десятиріччя «зцілили». Час таки лікує? Так це 2 роки тому, а що коїться зараз, всі бачать, он у мене у двори шизіка і тубіка захопили, а офіцери катаються на тачілах і не воюють і розповідають, що можуть тільки командувати, їх мільйон наклепали, ШІ пише 44 військові кафедри кожен рік випускали по 20 тис. офіцерів плюс військові заклади. Лубінець он показує, кого тягнуть.
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 10:40
#
Вистачає вже вироків. Людей садять ні за що, за те що хворий і не в силах бути штурмовиком і терпіти отакі катування
https://www.youtube.com/watch?v=BuS0Si0lEoQ
Може, синів веніславського посадити, збирається в голівуд, збирає елітні автопарки, поки папаша орендує в нього геліндваген і закликає створювати чорні списки «ухилянтів». Вірний нащадок організаторів Голодломору.
Каменти з цензора
Николай Тесля #601306
Забрали брата в 155 Бр. 56років з Епісиндромом. Спочатку звязок був. Після учепбки напрвили під Полтаву і вже звязку нема місяць.
08.10.2026 13:23

Viacheslav #589490
Встречал таких к сожалению. Искал друга- пропал безвести, пропала пол бригады, пол бригады плен, этот *** герой,- уволилися, живет во Львове, весь на фб как рембо, Киевский военком.

https://censor.net/ua/resonance/4027316/vbyvstvo-brativ-moseyichukiv-sud-nad-luchanovym

Це ОК?
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 10:43
#
Та залазили вже в вікно і вчора було відео на подвір'я до когось ціла банда опричників і тітушок увірвалась. Конституція, карний кодекс, совість, честь і здоровий глузд на павзі.

Нелюди травмували бабусю і кинули.
https://t.me/TCH_channel/232556
Людей тягнуть на війну як невільників
https://www.youtube.com/watch?v=CHkbiO6MTH8
Про що казати, коли 7 резонансних вбивств за 3 місяці і ніхто не покараний, он в Кременчуці влітку проломили людині голову ТЦКшники, написали, сам бився головою об стіну!
Мотивувати людей треба справедливістю, а не жахливою несправедлівістю, від якої хочеться вити!
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
9 октября 2026, 11:13
#
Мясоловы зеленского
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 11:48
#
Скільки тренованих биків на одного бідосю.
https://www.youtube.com/shorts/WTEC0n3eKes
+
0
Pasha1233
Pasha1233
9 октября 2026, 11:49
#
Тодоров заявляє про катування.
https://www.youtube.com/watch?v=wD1AXn5bfxs
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