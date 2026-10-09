Повестка не дает ТЦК права заходить в жилище: омбудсман сообщил о жалобах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о новых сообщениях о возможном незаконном проникновении в частные домовладения во время мобилизационных мероприятий. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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В начале октября Лубинец уже реагировал на видео из Хмельнитчины, на котором люди в военной форме и гражданской одежде проникали в частный дом через окно.

По его словам, о таких случаях сообщали жители Хмельницкой и Черкасской областей. Омбудсман предполагает, что проблема приобретает системный характер.

Он обратился в Офис генерального прокурора, чтобы установить личности причастных, выяснить основания их действий и дать им правовую оценку. Были ли эти люди представителями ТЦК и СП, должна быть установлена проверка.

Еще одно сообщение поступило во время мониторингового визита Офиса омбудсмана в Черкасскую область. Военнообязанный заявил о возможном незаконном проникновении в его домовладение. Информация об этом случае является сообщением заявителя, а не установленным фактом правонарушения.

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Повестка не дает права заходить в чужое жилье

Лубинец подчеркнул, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут действовать только в пределах определенных законом полномочий.

Сам факт вручения повестки не дает права проникать в частный дом. Также присутствие полицейских не означает автоматического разрешения заходить в жилье без согласия владельца. Для проникновения должны существовать предусмотренные законом основания и соблюдать соответствующую процедуру.

Омбудсман подчеркнул, что потребность в мобилизации не может оправдывать нарушение прав граждан. Он также заявил, что ответственность в случае подтверждения таких случаев должна касаться не только непосредственных нарушителей: руководство должно принимать меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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