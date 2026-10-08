НБУ лишил лицензий «Финцентр» и «Мотус Анте»: компании уже имели санкции регулятора

Национальный банк Украины отозвал лицензии на деятельность финансовых компаний у ООО «ФК «Финцентр» и ООО «ФК «Мотус Анте». Решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 5 октября 2026 года.

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Почему НБУ лишил лицензии «Финцентр»

У «Финцентра» НБУ отозвал лицензию на предоставление средств и банковских металлов в кредит и финансовый лизинг. Причина — компания не осуществляла деятельность по предоставлению соответствующих финансовых услуг в течение шести месяцев подряд.

Это не первая претензия НБУ к «Финцентру». В ноябре 2024 года регулятор вынес компании письменную оговорку за несвоевременное представление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. А 31 декабря 2024 года НБУ уже аннулировал одну из лицензий компании из-за отсутствия деятельности по соответствующему виду услуг в течение шести месяцев.

Кроме того, 9 сентября 2026 года, менее чем за месяц до нынешнего решения, НБУ потребовал от «Финцентра» устранить нарушения из-за неподачи отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.

«Финцентр» зарегистрирован в 2014 году. Его учредителем через ГП «Агрофонд-Зерно» государственный АО «Аграрный фонд».

Что произошло с «Мотус Анте»

По ООО «ФК «Мотус Анте» причина другая. НБУ отозвал лицензию из-за невыполнения решения Комитета по надзору от 13 июля 2026 г. № 21/514-рк. То есть, компания не устранила нарушения после того, как регулятор уже обязал ее это сделать.

До этого «Мотус Анте» уже не раз попадала под меры влияния НБУ. В марте 2023 года компанию оштрафовали за несвоевременное представление регулятору отчетности за ІІІ квартал/девять месяцев 2022 года.

В апреле 2026 года НБУ обязал компанию устранить нарушения после того, как она не предоставила в установленный срок информацию, пояснения и документы по запросу регулятора.

Еще одно требование НБУ вынес 15 июля 2026 — из-за неподачи отчетов о предоставлении уверенности относительно годовых данных за 2025 год.

Таким образом, нынешний отзыв лицензии стал для «Мотус Анте» уже следующим этапом после нескольких предварительных мер воздействия.

«Мотус Анте» связана с активами «Родовид Банка«

Отдельно компания фигурирует в большом количестве судебных дел, но сам факт участия в судебных процессах не свидетельствует о нарушении.

В частности, «Мотус Анте» стала правопреемником «Родовид Банка» по ряду кредитных требований. Права требования были приобретены при продаже активов банка, который находился в ликвидации. Верховный Суд рассматривал несколько споров с участием компании как правопреемника Родовид Банка.

В одном из таких процессов речь шла о кредитной задолженности на 7,4 млн грн, в другом — о требованиях более чем на 205 млн грн. Это были споры по поводу взыскания долгов и обращения взыскания на залоговое имущество, а не установленные судом нарушения со стороны самой «Мотус Анте».

В проверенных открытых источниках отдельных подтвержденных сообщений о масштабном потребительском или криминальном скандале именно вокруг «Финцентра» или «Мотус Анте» не обнаружено. Основные зафиксированные претензии к компаниям, которые удалось подтвердить, касаются именно регуляторных нарушений и требований НБУ.

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Что означает отзыв лицензий

В случае «Финцентра» НБУ забрал лицензии на кредитование и финансовый лизинг из-за длительного отсутствия соответствующей деятельности.

В случае «Мотус Анте» причина более серьезная с точки зрения последовательности надзора: компания не выполнила предварительное решение НБУ об устранении нарушений, после чего регулятор отозвал лицензию.

Решения об отзыве лицензий вступают в силу со дня доведения их до сведения соответствующих учреждений.

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