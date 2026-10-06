Серый iPhone могут заблокировать? Что изменилось и как проверить телефон перед покупкой

В Украине появился новый способ проверить, был ли смартфон официально ввезен и таможенно оформлен. С 4 сентября 2026 г. импортеры обязаны указывать IMEI каждого мобильного телефона во время таможенного оформления, а Гостаможслужба запустила открытый сервис для проверки этих данных.

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Это означает, что перед покупкой нового или б/у телефона покупатель может проверить его IMEI и выяснить, есть ли информация о таможенном оформлении устройства.

Какой смартфон считается нелегально ввезенным

Речь идет о телефоне, который был перемещен через границу без надлежащего таможенного оформления или декларирования, когда оно было необходимо. С 4 сентября 2026 года при импорте мобильных телефонов по соответствующим кодам УКТ ВЭД IMEI каждого устройства должно указываться в таможенной декларации.

Поэтому «серый» смартфон — это не обязательно поддельный телефон. Это может быть вполне оригинальный iPhone или Samsung, который продавец или импортер завез в Украину без выполнения необходимых таможенных процедур и уплаты положенных платежей.

Именно на борьбу с таким серым импортом направлена новая система. БЭБ заявляло, что обязательное указание IMEI должно усилить контроль за ввозом электроники и детенизацию рынка.

Могут ли такой телефон заблокировать

Пока в Украине нет объявленного механизма автоматической блокировки телефона только потому, что его IMEI не оказался в новой таможенной базе. Новый сервис Гостаможслужбы предназначен для проверки факта таможенного оформления, а не для срочного отключения устройства от мобильной сети.

В то же время, сама система создает техническую основу для контроля за происхождением телефонов. Гостаможслужба прямо отмечает, что накопленные данные позволят правоохранительным и контролирующим органам проверять законность ввоза уже находящихся на складах или продаваемых устройств.

Поэтому утверждение о предстоящей блокировке нерастаможенных телефонов следует рассматривать именно как возможный следующий этап, а не как уже действующее правило.

В других странах IMEI-блокировка уже используется

Механизм блокировки устройств по IMEI давно применяется во многих странах. Операторы могут заносить телефоны в черные списки, если они были заявлены как похищенные или потерянные. Информация может передаваться через систему GSMA, благодаря чему заблокированное устройство может потерять доступ не только к одной, но и другим сетям.

При этом «нелегально ввезенный» и «заблокированный по IMEI» — не одно и то же. В международной практике блокировка чаще касается краденых, потерянных, мошеннических или технически непригодных устройств. GSMA также предупреждает: если данные IMEI на телефоне не совпадают с информацией об устройстве, это может свидетельствовать о подделке или вмешательстве в идентификатор.

Как не купить проблемный телефон

Перед оплатой смартфона стоит:

Узнать IMEI — набрать на телефоне *#06# или проверить его в настройках. Если телефон имеет две SIM-карты или несколько IMEI, проверьте каждый идентификатор. Проверить IMEI на сервисе Гостаможслужбы, если речь идет об устройстве, импортированном после 4 сентября 2026 года. Сверить IMEI на экране телефона, коробке и документах — они должны отвечать. Для подержанного смартфона дополнительно проверить, не заявлялся ли он как потерянный или угнанный. В международных системах именно такие устройства могут попасть в IMEI-блокировку. Не покупать телефон только потому, что он значительно дешевле аналогичных предложений официальных продавцов.

В то же время важно помнить: отсутствие IMEI в новом украинском сервисе автоматически не доказывает, что телефон краден или контрабандный. Система содержит данные о таможенном оформлении, осуществленном начиная с 4 сентября 2026 года.

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Итак, для украинского покупателя главное изменение сейчас состоит не в том, что телефоны уже начали массово блокировать, а в том, что законность импорта конкретного устройства можно проверить по его IMEI еще до покупки.

Как мы писали: В Украине изменяют правила ввоза смартфонов: что означает обязательное декларирование IMEI