Серый iPhone могут заблокировать? Что изменилось и как проверить телефон перед покупкой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2026, 13:34 Читати українською

Серый iPhone могут заблокировать? Что изменилось и как проверить телефон перед покупкой

В Украине появился новый способ проверить, был ли смартфон официально ввезен и таможенно оформлен. С 4 сентября 2026 г. импортеры обязаны указывать IMEI каждого мобильного телефона во время таможенного оформления, а Гостаможслужба запустила открытый сервис для проверки этих данных.

В Украине появился новый способ проверить, был ли смартфон официально ввезен и таможенно оформлен.
Как проверить смартфон на предмет контрабанды
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это означает, что перед покупкой нового или б/у телефона покупатель может проверить его IMEI и выяснить, есть ли информация о таможенном оформлении устройства.

Какой смартфон считается нелегально ввезенным

Речь идет о телефоне, который был перемещен через границу без надлежащего таможенного оформления или декларирования, когда оно было необходимо. С 4 сентября 2026 года при импорте мобильных телефонов по соответствующим кодам УКТ ВЭД IMEI каждого устройства должно указываться в таможенной декларации.

Поэтому «серый» смартфон — это не обязательно поддельный телефон. Это может быть вполне оригинальный iPhone или Samsung, который продавец или импортер завез в Украину без выполнения необходимых таможенных процедур и уплаты положенных платежей.

Именно на борьбу с таким серым импортом направлена новая система. БЭБ заявляло, что обязательное указание IMEI должно усилить контроль за ввозом электроники и детенизацию рынка.

Могут ли такой телефон заблокировать

Пока в Украине нет объявленного механизма автоматической блокировки телефона только потому, что его IMEI не оказался в новой таможенной базе. Новый сервис Гостаможслужбы предназначен для проверки факта таможенного оформления, а не для срочного отключения устройства от мобильной сети.

В то же время, сама система создает техническую основу для контроля за происхождением телефонов. Гостаможслужба прямо отмечает, что накопленные данные позволят правоохранительным и контролирующим органам проверять законность ввоза уже находящихся на складах или продаваемых устройств.

Поэтому утверждение о предстоящей блокировке нерастаможенных телефонов следует рассматривать именно как возможный следующий этап, а не как уже действующее правило.

В других странах IMEI-блокировка уже используется

Механизм блокировки устройств по IMEI давно применяется во многих странах. Операторы могут заносить телефоны в черные списки, если они были заявлены как похищенные или потерянные. Информация может передаваться через систему GSMA, благодаря чему заблокированное устройство может потерять доступ не только к одной, но и другим сетям.

При этом «нелегально ввезенный» и «заблокированный по IMEI» — не одно и то же. В международной практике блокировка чаще касается краденых, потерянных, мошеннических или технически непригодных устройств. GSMA также предупреждает: если данные IMEI на телефоне не совпадают с информацией об устройстве, это может свидетельствовать о подделке или вмешательстве в идентификатор.

Как не купить проблемный телефон

Перед оплатой смартфона стоит:

  1. Узнать IMEI — набрать на телефоне *#06# или проверить его в настройках.

  2. Если телефон имеет две SIM-карты или несколько IMEI, проверьте каждый идентификатор.

  3. Проверить IMEI на сервисе Гостаможслужбы, если речь идет об устройстве, импортированном после 4 сентября 2026 года.

  4. Сверить IMEI на экране телефона, коробке и документах — они должны отвечать.

  5. Для подержанного смартфона дополнительно проверить, не заявлялся ли он как потерянный или угнанный. В международных системах именно такие устройства могут попасть в IMEI-блокировку.

  6. Не покупать телефон только потому, что он значительно дешевле аналогичных предложений официальных продавцов.

В то же время важно помнить: отсутствие IMEI в новом украинском сервисе автоматически не доказывает, что телефон краден или контрабандный. Система содержит данные о таможенном оформлении, осуществленном начиная с 4 сентября 2026 года.

Читайте также: Более 5 млрд грн для бюджета: зачем в Украине будут фиксировать IMEI смартфонов

Итак, для украинского покупателя главное изменение сейчас состоит не в том, что телефоны уже начали массово блокировать, а в том, что законность импорта конкретного устройства можно проверить по его IMEI еще до покупки.

Как мы писали: В Украине изменяют правила ввоза смартфонов: что означает обязательное декларирование IMEI

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
JWT
JWT
6 октября 2026, 16:02
#
Фігня, я свій телефон купив закордоном, ввіз без коробки, тому мито ніхто не платив, бо до двох телефонів можна. І я такий не один. Блокувати ніхто в пересічних не буде. А от перевірки в магазинах можуть робити.
+
0
neverice
neverice
6 октября 2026, 16:43
#
Ніхто не блокує сірі телефони. Бо неможливо їх відрізнити від телефонів туристів, заробітчан, мігрантів та просто особисто ввезених.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами