Топ-5 новостей: доллар впервые выше 45 грн, евро упал до минимума за 17 месяцев, а госдолг достиг 9,6 трлн грн

Госдолг Украины превысил 9,6 трлн грн, но его средняя стоимость снижается. Разбираем, перекрывает ли доходность гривневых ОВГЗ инфляцию и девальвацию и какую часть сбережений целесообразно оставлять в валюте.

Наблюдательный совет Укргазбанка избрал Артема Шевалева председателем правления банка. Он сможет официально вступить в должность после согласования Национальным банком Украины.

Евро на мировом валютном рынке опустился ниже $1,12 и в данный момент падал до $1,1161 — минимума с мая 2025 года. Основное давление на валюту оказывают долговые и бюджетные проблемы Франции и политическая неопределенность в Европе. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 6 октября, на уровне 45,05 грн/$. Таким образом, официальный курс американской валюты впервые превысил отметку в 45 грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В Верховной Раде предлагается увеличить максимальную продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних и разрешить им работать в выходные. В то же время работодатели хотят упростить оформление молодых работников.