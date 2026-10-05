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5 октября 2026, 17:20 Читати українською

Российский бюджет теряет нефтегазовые доходы: за год падение составило 17%

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в сентябре 2026 года составили 452,4 млрд рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. По сравнению с августом поступления выросли на 7%. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на The Bell.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в сентябре 2026 года составили 452,4 млрд рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
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При этом рост доходов в сентябре в значительной степени нивелировал расходы бюджета на компенсации нефтепереработчикам. Так называемые демпферные выплаты, компенсирующие разницу между внутренними и мировыми ценами на топливо, выросли за месяц со 197,3 млрд. до 305,5 млрд. рублей.

Поэтому дополнительные поступления от налога на добычу полезных ископаемых фактически не дали бюджету пропорционального прироста. В сентябре НИПИ принес 807 млрд рублей против 702,7 млрд рублей в августе.

В целом за январь-сентябрь 2026 года Россия получила 5,47 трлн. рублей нефтегазовых доходов. Это на 17,2% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Сентябрьский результат почти ответил прогнозу Минфина Р Ф. С учетом дополнительных нефтегазовых доходов недобор составлял около 10 млрд. рублей.

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Дополнительные доходы вкладываются в валюту и золото


В октябре российское министерство ожидает получить 289,5 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Из них 279,4 млрд. рублей планируют направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции должны проводиться с 7 октября по 6 ноября 2026 года.


Как мы писали, «Нефтегаз» готовит новые поставки газа, а в Венгрии построят хранилища для украинского топлива

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
5 октября 2026, 18:25
#
Жодний кацап не відписався. Дивно.
+
0
BatonUA
BatonUA
5 октября 2026, 18:28
#
Значить удари по НПЗ працюють і ріст цін на сировину не допоміг. Чудово
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 октября 2026, 20:18
#
І де докази? Казочки від брехливих журналістів. І ціна палива у нас в три рази вище — ось же реальність.
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