Российский бюджет теряет нефтегазовые доходы: за год падение составило 17%

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в сентябре 2026 года составили 452,4 млрд рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. По сравнению с августом поступления выросли на 7%. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на The Bell.

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При этом рост доходов в сентябре в значительной степени нивелировал расходы бюджета на компенсации нефтепереработчикам. Так называемые демпферные выплаты, компенсирующие разницу между внутренними и мировыми ценами на топливо, выросли за месяц со 197,3 млрд. до 305,5 млрд. рублей.

Поэтому дополнительные поступления от налога на добычу полезных ископаемых фактически не дали бюджету пропорционального прироста. В сентябре НИПИ принес 807 млрд рублей против 702,7 млрд рублей в августе.

В целом за январь-сентябрь 2026 года Россия получила 5,47 трлн. рублей нефтегазовых доходов. Это на 17,2% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Сентябрьский результат почти ответил прогнозу Минфина Р Ф . С учетом дополнительных нефтегазовых доходов недобор составлял около 10 млрд. рублей.

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Дополнительные доходы вкладываются в валюту и золото



В октябре российское министерство ожидает получить 289,5 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Из них 279,4 млрд. рублей планируют направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции должны проводиться с 7 октября по 6 ноября 2026 года.



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