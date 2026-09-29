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29 сентября 2026, 13:41 Читати українською

Оборот через РРО вырос на 15,4%, а количество чеков — всего на 4,6%: Южанина объяснила нюанс

За восемь месяцев 2026 через РРО и ПРРО в Украине провели расчетные операции на 4,32 трлн грн. Это на 15,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время количество фискальных чеков выросло всего на 4,6%. Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина, обратив внимание на разницу между динамикой выручки и количеством чеков.

За восемь месяцев 2026 через РРО и ПРРО в Украине провели расчетные операции на 4,32 трлн грн.


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По ее словам, сам прирост фискализованного оборота еще не означает пропорционального сокращения теневого сектора, поскольку на сумму продаж влияет, в частности, рост цен.

Заметное увеличение отмечено и в торговле подакцизными товарами. Стоимость реализованного через РРО алкоголя выросла на 14,7%, табачных изделий — на 25,2%. Объем продаж горючего увеличился на 8,8% в литрах.


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Доля тени остается неизвестной


Южанина считает, что для оценки эффективности фискализации необходимо сравнивать не только оборот и количество чеков, но и долю продаж, остающуюся вне фискального учета.

По ее словам, пока нет ответа на ключевой вопрос: какова была доля теневых операций в 2025 году и насколько она изменилась в 2026-м.


Как мы писали, в 2027 году на «Ессель» дадут еще 27,9 млрд грн: Южанина задала вопрос об эффективности расходования средств

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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