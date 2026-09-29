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29 сентября 2026, 10:15 Читати українською

Доллар держится вблизи двухмесячного максимума: что толкает валюту США вверх

В понедельник доллар удержал стабильность вблизи двухмесячного пика, несмотря на обострение напряженности между США и Ираном, что привело к увеличению стоимости нефти и доходности государственных облигаций. Инвесторы ожидали насыщенной данными недели, которая могла бы дать подсказки о будущем курсе политики центральных банков, пишет Reuters.

В понедельник доллар удержал стабильность вблизи двухмесячного пика, несмотря на обострение напряженности между США и Ираном, что привело к увеличению стоимости нефти и доходности государственных облигаций.
Доллар

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Что происходит с индексом доллара

Индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине других мировых валют, остался практически неизменным на уровне 101,16. Однако за месяц он вырос на 1,7%, что стало максимальным показателем с июня.

Евро продолжал колебаться вблизи двухмесячного минимума по отношению к доллару, составив 1,1370. За сентябрь он может потерять около 2%. Фунт стерлингов почти не изменился и оставался на уровне 1,3249, но находился близко к трехмесячному минимуму в 1,3204, который был достигнут на прошлой неделе.

Конфликты на Ближнем Востоке влияют на глобальные рынки

Стоимость нефти увеличилась более чем на 3%. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше 108 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предложенное мирное соглашение с Ираном.

Риски, связанные с поставками энергоресурсов, и сильные экономические показатели США усилили опасения относительно роста цен и побудили трейдеров учитывать более жесткую политику Федеральной резервной системы. Устойчивый рост доходности долгосрочных государственных облигаций также поддерживал доллар.

Роберто Кобо, глава отдела валютной стратегии стран G10 в банке BBVA, отметил: «Рост цен на нефть положительно влияет на доллар, главным образом через инфляцию и действия ФРС».

Внимание рынка будет сосредоточено на данных из США, включая индекс PCE, который будет опубликован в среду, и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые выйдут в пятницу. Ожидается, что обе стороны будут продолжать политику ужесточения условий.

По данным LSEG, сейчас рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на четверть процентного пункта на октябрьском заседании в 70%. После сентябрьского повышения ставки трейдеры практически полностью заложили в цены четыре повышения на четверть процентного пункта в течение следующих 12 месяцев.

Кобо из BBVA заявил: «Рынки уже значительно сдвинулись в сторону сценария жесткой политики ФРС. Это создает асимметрию для доллара: еще один сильный набор данных усилит аргументы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что уже учтено в цене. Однако даже небольшое разочарование может спровоцировать фиксацию прибыли после недавнего роста доллара».

Также на этой неделе будут опубликованы индексы PMI Китая в среду, накануне национальных праздников, и данные по инфляции в еврозоне в пятницу.

Йена укрепилась после заявления властей

Йена выросла на 0,4%, достигнув 156,51 за доллар, после заявления главного валютного дипломата Японии Ацуши Мимуры о том, что рынки должны воспринимать «очень четкий» сигнал, переданный Токио и Вашингтоном на прошлой неделе относительно иены.

Министры финансов Японии Сацуки Катаяма и США Скотт Бессент на прошлой неделе подтвердили намерение укрепить сотрудничество для решения проблемы ослабления иены.

Опубликованные данные показали, что в августе инфляция в секторе услуг Японии выросла самыми быстрыми темпами за более чем два года, подчеркнув растущее ценовое давление и усилив аргументы в пользу более быстрого повышения процентных ставок Банком Японии.

Японская иена укрепилась на 0,2%, достигнув 157,02 за доллар. Австралийский доллар стоил 0,7011, а новозеландский — 0,5658 за доллар.

Ожидается, что во вторник Резервный банк Австралии повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня, близкого к 15-летнему максимуму, в 4,6%.

Китайский офшорный юань немного укрепился до 6,7159 за доллар после трехдневного саммита Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, который не принес значительных прорывов по ряду спорных вопросов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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