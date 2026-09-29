ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: ВВП в 2026 году вырастет всего на 1,5%

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел в сторону снижения своей оценки экономического роста Украины — причиной стало усиление российских атак, негативно сказывающихся на экспорте и экономической активности страны. Об этом говорится в региональном экономическом прогнозе ЕБРР, обнародованном в четверг, 24 сентября.

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Что будет с экономикой Украины

Согласно обновленному прогнозу, ВВП Украины в 2026 году вырастет на 1,5%, а в 2027-м — на 2,5%. По сравнению с июньскими оценками банка, показатели снижены на 0,7 и 1,5 процентного пункта соответственно.

Главные факторы ухудшения

Главным фактором ухудшения стали атаки россии на инфраструктуру и суда в Черном море, которые повлекли за собой серьезные перебои в перевозке зерна и еще больше осложнили украинский экспорт.

Дополнительно ситуацию обострило обмеление Дуная, снизившее пропускную способность основного альтернативного маршрута поставки. По оценке банка, блокада Черного моря также усугубила негативное влияние высоких цен на удобрения.

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Последствия этих перебоев ЕБРР фиксирует и на ценах — из-за проблем со снабжением пшеницы ее стоимость выросла более чем на треть, а высокие цены, по прогнозам банка, будут сохраняться до 2028 года. В то же время сами объемы урожая остались стабильными: за пределами Центральной Европы последствия засухи оказались ниже среднего уровня, зафиксированного с 2010 года.

Атаки россии в Черном море также сократили украинский экспорт до самого низкого уровня с апреля 2022 года.

По оценкам ЕБРР, в текущем году Украина может недополучить $5,5 млрд от экспорта пшеницы, масличных культур и металлов, что эквивалентно 2,5% ВВП.

В первой половине 2026 года экономика стран региона ЕБРР выросла на 3,1% против 3,6% по итогам 2025 года. В банке связывают замедление с подорожанием энергоносителей, перебоями в снабжении и почти стагнацией украинской экономики на фоне усиления вражеских атак.