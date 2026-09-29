Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до самого низкого уровня с 1982 года

В стратегическом нефтяном резерве США осталось 283,8 млн баррелей — это самый низкий уровень более чем за четыре десятилетия. Последний раз запасы были такими низкими в октябре 1982 года.

Об этом пишут Reuters и Oilprice.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нынешнее сокращение запасов является частью операции по высвобождению 172 млн. баррелей нефти в рамках международной договоренности. В общей сложности 32 страны — члены Международного энергетического агентства — согласились выпустить на рынок 400 млн баррелей.

Резерв опустился в операционный диапазон

По данным Управления энергетической информации США, на неделю, завершившуюся 18 сентября, в резерве оставалось 284,6 млн баррелей. Неделей ранее было 285 млн, а годом ранее — 406 млн. На следующей неделе запасы сократились до 283,8 млн баррелей.

В этом году резерв уже дважды обновлял многолетний минимум: сначала его объем упал ниже 300 млн баррелей, а в начале августа ниже уровня 1983 года.

Федеральное законодательство определяет операционный минимум резерва на уровне 252,4 млн баррелей. В то же время, общепринятой операционной границей считается диапазон от 250 до 300 млн баррелей — объем, при котором нефть можно эффективно откачивать и перерабатывать. Нынешний уровень резерва уже находится в этом диапазоне.

Читайте также: Нефть дорожает: цена на Brent превысила $107, акции США падают

Часть нефти должны вернуть

Нынешнее сокращение запасов связано с высвобождением 172 млн баррелей, которое президент США Дональд Трамп санкционировал в марте. Высвобождение нефти началось примерно через неделю после решения, а всю операцию планировали завершить через 120 дней.

Администрация США заявляла о намерении вернуть около 200 млн баррелей в резерв в течение года без расходов для налогоплательщиков.

Около 133 млн баррелей из нынешнего сокращения оформлены как свопы с компаниями Shell, Vitol и Trafigura. По условиям сделок они должны вернуть по 1,25 барреля за каждый полученный баррель. Начало поставок запланировано на начало следующего года.

Эффект от высвобождения может ослабевать

Энергетический аналитик Atlantic Council Бен Кахилл предупредил, что дальнейшее высвобождение нефти может иметь все меньший эффект. По его словам, в определенный момент это может оказаться контрпродуктивным: рынок может воспринять сокращение резерва как признак того, что возможности для дальнейших действий ограничены.

Между тем объемы поставок через Ормузский пролив остаются примерно на уровне трети от довоенных. Кавоник отмечал, что в течение большей части кризиса цены на нефть марки Brent оставались ниже $110 за баррель благодаря сокращению запасов, а не новым объемам поставок.