Пособие на жесткое топливо: доход семьи учитывают не всем. Кто в исключениях?

Субсидию или льготу на твердое топливо на сезон 2026−2027 могут назначить людям без централизованного отопления, которые не отапливают дом газом или электричеством. Решения принимаются на основе совокупного дохода семьи. Но для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и еще двух категорий доход не учитывается.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Доход семьи не учитывается для четырех категорий заявителей: участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Для остальных заявителей совокупный доход семьи влияет на принятие решения.

Помощь предназначена для покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Она оформляется один раз в год, на один отопительный сезон, по личному обращению. Одновременно могут быть назначены субсидия или льгота на коммунальные услуги: электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение, вывоз мусора и т. д.

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Какие документы подать

Для получения субсидии требуется заявление и декларация о доходах и расходах по установленному образцу.

Льгота предоставляется лицам, данные о которых внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Они подают заявление установленного образца и справку о наличии в жилом помещении печного отопления.

Дополнительная поддержка от партнеров

В этом году жители определенных территориальных общин могут также рассчитывать на дополнительную поддержку отопительного сезона от международных партнеров. Она является частью государственной программы Зимняя поддержка. Как и в предыдущие годы, средства можно использовать, в частности, для приобретения твердого топлива.