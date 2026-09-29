В октябре пенсионные выплаты возрастут не для всех украинцев — Пенсионный фонд подтвердил, что повышение будет касаться только отдельных категорий, которым законом предусмотрены ежемесячные надбавки. Речь идет о плановой корректировке доплат, а не об общей индексации, поэтому большинство пенсионеров получат выплаты в обычном размере.
Пенсии в октябре повысят не всем: кто получит выплаты
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Кому повысят пенсии
Наибольший рост коснется граждан в возрасте 75+, имеющих право на ежемесячную доплату и достаточный страховой стаж. Для людей в возрасте 70−75 лет также предусмотрено увеличение — им автоматически начислят фиксированную надбавку.
Отдельные категории получат больше благодаря суммированию различных видов социальных доплат: лица с инвалидностью, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и граждане с особыми заслугами перед государством.
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В то же время, для остальных пенсионеров октябрь не принесет никаких изменений. Индексация этого месяца не производится, а все надбавки начисляются только тем, кто имеет соответствующий статус или возрастную категорию.
В ПФУ отмечают, что выплаты назначаются автоматически, но если данные о человеке не обновлены в реестрах, необходимо обратиться в сервисный центр и предоставить подтверждающие документы.
Напомним
В 2026 году гарантированная минимальная выплата составляет:
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4 213 грн — для пенсионеров в возрасте от 80 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа у женщин или 25 лет у мужчин;
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4 050 грн — для людей в возрасте от 70 до 79 лет со стажем не менее 30 лет у женщин или 35 лет у мужчин;
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3 725 грн — для пенсионеров младше 70 лет при наличии такого же необходимого страхового стажа.
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