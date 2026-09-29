АРМА продает арестованный флот: стартовая цена девяти судов — 151,6 млн грн

АРМА выставило на электронные торги девять арестованных судов, находящихся в порту Измаил. Их совокупная стартовая стоимость составляет 151,66 млн. грн. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные АРМА.

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Аукцион в системе Prozorro.Продажи запланирован на 8 октября и будут проходить по правилам трехраундового английского аукциона — на повышение цены.

В лот вошли Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2 и Omskiy 132. Суда были арестованы в апреле 2022 года по определению Лычаковского районного суда Львова.

Часть судов повреждена в результате российских атак. В частности, на некоторых есть пробоины в корпусах и трюмах, а Omskiy 132 частично затопленное машинное отделение. Другие суда из-за длительного простоя нуждаются в ремонте корпусов и механизмов и проверке систем.

Эти активы ранее не продавались: в 2025 году они были переданы в управление ЧП «МАРИНЕКС», которое было выбрано по результатам открытых торгов.



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АРМА уже продавало арестованные суда

Наиболее показательный предыдущий пример — судно Nika Spirit. В июле 2025 года АРМА сообщило, что его реализовали через Prozorro. Продажи за 6,4 млн грн при стартовой оценке 2,4 млн грн. Покупателем стала украинская компания. После завершения продажи судно с ареста сняли.

По итогам первых двух лет работы АРМА в системе Prozorro.Продажи агентство сообщало о 208 завершенных онлайн-аукционах и 509 млн грн, поступивших в госбюджет от реализации арестованных активов. Среди проданного имущества были и суда. Вместе с таможенными платежами бюджет получил 770 млн грн.

Теперь АРМА впервые выставляет на продажу сразу пакет из девяти судов, причем их стартовая стоимость более чем в 20 раз превышает сумму, за которую ранее продали Nika Spirit.



Как мы писали, Арма готовит более 250 тыс. кв. м арестованных складов для пострадавшего бизнеса