Цены на нефть во вторник продолжили рост на фоне отсутствия заметного прогресса в переговорах между США и Ираном, сообщает Investing.com. Рынок опасается новых перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока, несмотря на возобновление экспорта в регионе. Об этом сообщает Reuters.
Нефть дорожает, несмотря на рекордный экспорт Ближнего Востока: рынок боится нового дефицита
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Фьючерсы на Brent утром 29 сентября выросли примерно на 1,5% — до $106,90 за баррель, а WTI — на 1,3% до $93,80. Накануне Brent поднимался почти до $109, но завершил сессию около $105.
Основным фактором остается геополитическая неопределенность. Катарские посредники должны провести отдельные переговоры с иранскими и американскими представителями по обновленному семидневному предложению Тегерана. В то же время стороны скептически оценивают перспективы договоренности в ближайшее время.
Экспорт Ближнего Востока возобновляется
Параллельно физические поставки нефти из региона возрастают. По предварительным данным Kpler, экспорт ключевых производителей Ближнего Востока в сентябре увеличился до 12,8 млн баррелей в сутки — максимума с начала войны в феврале.
Основной вклад внесли Саудовская Аравия и ОАЭ. Саудовский экспорт, по оценке Kpler, в сентябре может составить около 5,4 млн баррелей в сутки против 2,446 млн в августе.
Однако рынок не считает возобновление экспорта достаточной гарантией стабильных поставок. Часть нефти транспортируется по альтернативным маршрутам и через перегрузки между танкерами, что является более дорогим и менее эффективным способом доставки. Кроме того, потоки через Ормузский пролив все еще остаются ниже довоенного уровня.
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Рынок также ждет дефицит дизеля
Проблемы с логистикой и поставками усугубили ситуацию на рынке нефтепродуктов. Цены на дизель в США достигли рекордных уровней, что заставляет Вашингтон рассматривать регуляторные изменения для увеличения предложения горючего.
Одновременно обсуждение возможных ограничений экспорта американского дизеля увеличивает разницу между ценами Brent и WTI, поскольку трейдеры учитывают потенциальное сокращение загрузки американских НПЗ.
Таким образом, нефтяной рынок сейчас одновременно получает сигналы о возобновлении физических поставок и высоком риске новых перебоев. Поэтому любые новости о переговорах США и Ирана могут быстро влиять на котировки.
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