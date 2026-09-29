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29 сентября 2026, 13:20 Читати українською

Нефть дорожает, несмотря на рекордный экспорт Ближнего Востока: рынок боится нового дефицита

Цены на нефть во вторник продолжили рост на фоне отсутствия заметного прогресса в переговорах между США и Ираном, сообщает Investing.com. Рынок опасается новых перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока, несмотря на возобновление экспорта в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть во вторник продолжили рост на фоне отсутствия заметного прогресса в переговорах между США и Ираном, сообщает Investing.com.


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Фьючерсы на Brent утром 29 сентября выросли примерно на 1,5% — до $106,90 за баррель, а WTI — на 1,3% до $93,80. Накануне Brent поднимался почти до $109, но завершил сессию около $105.

Основным фактором остается геополитическая неопределенность. Катарские посредники должны провести отдельные переговоры с иранскими и американскими представителями по обновленному семидневному предложению Тегерана. В то же время стороны скептически оценивают перспективы договоренности в ближайшее время.

Экспорт Ближнего Востока возобновляется

Параллельно физические поставки нефти из региона возрастают. По предварительным данным Kpler, экспорт ключевых производителей Ближнего Востока в сентябре увеличился до 12,8 млн баррелей в сутки — максимума с начала войны в феврале.

Основной вклад внесли Саудовская Аравия и ОАЭ. Саудовский экспорт, по оценке Kpler, в сентябре может составить около 5,4 млн баррелей в сутки против 2,446 млн в августе.

Однако рынок не считает возобновление экспорта достаточной гарантией стабильных поставок. Часть нефти транспортируется по альтернативным маршрутам и через перегрузки между танкерами, что является более дорогим и менее эффективным способом доставки. Кроме того, потоки через Ормузский пролив все еще остаются ниже довоенного уровня.


Читайте также: Нефть дорожает из-за неопределенности вокруг переговоров Ирана и Омана


Рынок также ждет дефицит дизеля

Проблемы с логистикой и поставками усугубили ситуацию на рынке нефтепродуктов. Цены на дизель в США достигли рекордных уровней, что заставляет Вашингтон рассматривать регуляторные изменения для увеличения предложения горючего.

Одновременно обсуждение возможных ограничений экспорта американского дизеля увеличивает разницу между ценами Brent и WTI, поскольку трейдеры учитывают потенциальное сокращение загрузки американских НПЗ.

Таким образом, нефтяной рынок сейчас одновременно получает сигналы о возобновлении физических поставок и высоком риске новых перебоев. Поэтому любые новости о переговорах США и Ирана могут быстро влиять на котировки.


Как мы сообщали, нефть дорожает: Brent превысил $107, акции США падают

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
29 сентября 2026, 15:32
#
Всі додаткові обʼєми підуть в запаси. А враховуючи, що поставки можуть перерватись в будь-який випадковий момент, як було вже декілька разів, то сховища будуть заповнювати під верх.
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