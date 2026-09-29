Берлин может забрать у крупных компаний 220 тысяч квартир: как реагируют владельцы недвижимости

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2026, 9:55 Читати українською

Берлин может забрать у крупных компаний 220 тысяч квартир: как реагируют владельцы недвижимости

Как сообщает Bloomberg, в Берлине после победы левой партии Die Linke на выборах в городской парламент обострилась дискуссия о передаче крупных жилых портфелей в государственную собственность. Партия настаивает на реализации результатов референдума 2021 года и предлагает передать городу около 220−240 тыс квартир, принадлежащих крупным частным компаниям. Юридически речь идет об отчуждении с компенсацией.

Как сообщает Bloomberg, в Берлине после победы левой партии Die Linke на выборах в городской парламент обострилась дискуссия о передаче крупных жилых портфелей в государственную собственность.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реализация плана пока не гарантирована. Die Linke договаривается с потенциальными партнерами по коалиции, а сама схема может столкнуться с длительными судебными спорами. Федеральный канцлер Фридрих Мерц уже заявил о намерении помешать планам экспроприации крупных жилищных компаний.

Наибольший риск касается Vonovia и ее дочерней Deutsche Wohnen. По данным Tagesschau, в общей сложности они владеют около 138 тыс. квартир в Берлине. Среди других крупных владельцев — шведская Heimstaden, французская Covivio и Grand City Properties. Их портфели также насчитывают тысячи квартир в столице.


Несмотря на неопределенность, инвесторы взвешивают риски


Компании уже отреагировали на политические планы. Vonovia рассчитывает, что федеральные власти не разрешат принять нормы об экспроприации, которые компания считает неконституционными, но заявляет о готовности работать с будущим правительством Берлина. Heimstaden сообщила, что внимательно следит за ситуацией и сохраняет уверенность в защите частной собственности Германии.

В то же время, неопределенность уже давит на акции сектора: инвесторы оценивают риски независимо от того, будет ли план фактически реализован.


Читайте также: Топ-5 стран, наиболее выгодных для инвестиций украинцев в недвижимость


Против экспроприации выступает и федеральное правительство: по его мнению, оно может отпугнуть инвесторов и повысить стоимость финансирования для недвижимости. В то же время, сторонники плана считают передачу квартир государству способом увеличить доступный жилищный фонд на фоне высокой стоимости аренды в Берлине.


Как мы сообщали, ЕС может запретить покупку квартиры под сдачу: что будет с деньгами украинцев

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+52
Exba
Exba
29 сентября 2026, 10:10
#
«Отнять и поделить». Было такое уже в истории, так себе идея. Что-то колбасит немцев между крайностями
+
+52
Abramon
Abramon
29 сентября 2026, 10:13
#
Світ летить в прірву.))
Тупими і неляканими війною ідітомами легше керувати.
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
29 сентября 2026, 10:31
#
Давайте вже астероїд чи хоча б ядерку!))
+
+30
ForrestGump
ForrestGump
29 сентября 2026, 10:28
#
Чума лівацтва несеться Європою…

віддадуть ці квартири сомалійцям, сирійцям і нігерійцям — щоб було де фроляйн гвалтувати…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами