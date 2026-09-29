Берлин может забрать у крупных компаний 220 тысяч квартир: как реагируют владельцы недвижимости

Как сообщает Bloomberg , в Берлине после победы левой партии Die Linke на выборах в городской парламент обострилась дискуссия о передаче крупных жилых портфелей в государственную собственность. Партия настаивает на реализации результатов референдума 2021 года и предлагает передать городу около 220−240 тыс квартир, принадлежащих крупным частным компаниям. Юридически речь идет об отчуждении с компенсацией.

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Реализация плана пока не гарантирована. Die Linke договаривается с потенциальными партнерами по коалиции, а сама схема может столкнуться с длительными судебными спорами. Федеральный канцлер Фридрих Мерц уже заявил о намерении помешать планам экспроприации крупных жилищных компаний.

Наибольший риск касается Vonovia и ее дочерней Deutsche Wohnen. По данным Tagesschau, в общей сложности они владеют около 138 тыс. квартир в Берлине. Среди других крупных владельцев — шведская Heimstaden, французская Covivio и Grand City Properties. Их портфели также насчитывают тысячи квартир в столице.



Несмотря на неопределенность, инвесторы взвешивают риски



Компании уже отреагировали на политические планы. Vonovia рассчитывает, что федеральные власти не разрешат принять нормы об экспроприации, которые компания считает неконституционными, но заявляет о готовности работать с будущим правительством Берлина. Heimstaden сообщила, что внимательно следит за ситуацией и сохраняет уверенность в защите частной собственности Германии.

В то же время, неопределенность уже давит на акции сектора: инвесторы оценивают риски независимо от того, будет ли план фактически реализован.



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Против экспроприации выступает и федеральное правительство: по его мнению, оно может отпугнуть инвесторов и повысить стоимость финансирования для недвижимости. В то же время, сторонники плана считают передачу квартир государству способом увеличить доступный жилищный фонд на фоне высокой стоимости аренды в Берлине.



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