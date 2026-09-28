Книги станут новой категорией «Тысячевесны»: в 2027 году на них планируют 400-500 млн. грн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 сентября 2026, 15:58 Читати українською

Книги станут новой категорией «Тысячевесны»: в 2027 году на них планируют 400-500 млн. грн

В 2027 году программу «Тысячевесна» планируют расширить на книги. На новую категорию могут предусмотреть 400−500 млн. грн. Об этом в подкасте на YouTube-канале «Радио Хартия» сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

В 2027 году программу «Тысячевесная» планируют расширить на книги.
Татьяна Бережная

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«В следующем году эта программа будет распространяться также на книги. Это новая категория. Я думаю, что это будет где-то на уровне 400−500 миллионов гривен», — сказала Бережная.

В настоящее время команда Министерства культуры работает над условиями новой категории. По словам Бережной, программу хотят построить так, чтобы она была полезна участникам книжного рынка. Представителей отрасли планируют привлечь к обсуждению.

«И сейчас наша команда во главе с моим замом Богданой Лаюк работает над тем, чтобы сделать архитектуру этой программы, которая бы подходила и была полезна для всех. Поэтому будет объявлено о привлечении к обсуждению. Присоединяйтесь», — отметила министерша.

Читайте также: Украине нужно $175 млрд на войну в 2027 году: часть ресурса могут предоставить оружием

Что уже поддерживает «Тысячевесна»

В этом году на программу было выделено 4 млрд грн. По словам Бережной, поддержку получили около 700 культурных продуктов.

Программа включает игровые и неигровые фильмы, театры, музыку, визуальное искусство, выставки и фестивали. К участию могли подаваться, в частности, книжные фестивали.

Министерство культуры 3 апреля открыло прием заявок на участие в программе. Раньше она называлась «1000 часов украинского контента».

16 августа объявили 680 проектов-победителей «Тысячевесны-2026» в семи категориях.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Exba
Exba
28 сентября 2026, 16:08
#
А откуда деньги на эту тысячевесну, если все кричат, что с бюджетом проблемы? Может лучше эти деньги направить на что-то более актуальное в воюющей стране?
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 сентября 2026, 16:19
#
Це спосіб вливання коштів в економіку. Воно потім декілька разів прокручується в економіці і повертається у вигляді податків. Попутно ще розганяє інфляцію, но то вже інша тема.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами