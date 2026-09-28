Книги станут новой категорией «Тысячевесны»: в 2027 году на них планируют 400-500 млн. грн

В 2027 году программу «Тысячевесна» планируют расширить на книги. На новую категорию могут предусмотреть 400−500 млн. грн. Об этом в подкасте на YouTube-канале «Радио Хартия» сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

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«В следующем году эта программа будет распространяться также на книги. Это новая категория. Я думаю, что это будет где-то на уровне 400−500 миллионов гривен», — сказала Бережная.

В настоящее время команда Министерства культуры работает над условиями новой категории. По словам Бережной, программу хотят построить так, чтобы она была полезна участникам книжного рынка. Представителей отрасли планируют привлечь к обсуждению.

«И сейчас наша команда во главе с моим замом Богданой Лаюк работает над тем, чтобы сделать архитектуру этой программы, которая бы подходила и была полезна для всех. Поэтому будет объявлено о привлечении к обсуждению. Присоединяйтесь», — отметила министерша.

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Что уже поддерживает «Тысячевесна»

В этом году на программу было выделено 4 млрд грн. По словам Бережной, поддержку получили около 700 культурных продуктов.

Программа включает игровые и неигровые фильмы, театры, музыку, визуальное искусство, выставки и фестивали. К участию могли подаваться, в частности, книжные фестивали.

Министерство культуры 3 апреля открыло прием заявок на участие в программе. Раньше она называлась «1000 часов украинского контента».

16 августа объявили 680 проектов-победителей «Тысячевесны-2026» в семи категориях.