Новый Трудовой кодекс изменит правила работы из дома: что будет с зарплатой и техникой

Проект нового Трудового кодекса предлагает изменить подход к надомной работе. Она будет иметь статус отдельного вида трудового договора, а правила рабочего места, контроля и ответственности за технику станут более подробными. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».



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Проект Кодекса № 16010 правительство подало в Верховную Раду в сентябре 2026 года. Документ в настоящее время прорабатывается в парламенте, поэтому приведенные положения еще могут измениться.

Надомная работа не будет означать «работаю откуда хочу»

По предложенным правилам работнику будет определяться конкретное рабочее место. Самостоятельно перенести его, например, из дома в другой город или кофейню нельзя будет — для этого нужно согласие работодателя.

Исключение предусмотрено для ситуаций, когда работник объективно не может работать на определенном месте. В таком случае он сможет его изменить, уведомив работодателя в установленном порядке.

Зарплата и рабочее время из-за работы на дому не меняются

Сам факт работы вне офиса не является основанием для уменьшения зарплаты или трудовых прав.

Если иное не определено договором, на надомного работника будет распространяться общий режим работы предприятия. При этом продолжительность рабочего времени не может превышать установленные законом нормы.

Работник будет отвечать за технику работодателя

Одна из наиболее заметных новаций касается оборудования.

Работодатель, как и сейчас, должен снабжать работника необходимыми средствами для работы, если иное не предусмотрено договором. В то же время, проект позволяет возлагать на работника полную материальную ответственность за потерю, уничтожение или повреждение переданной техники, а также за ее невозврат после увольнения.

Поэтому в договоре и документах о передаче оборудования будет иметь значение его перечень, состояние, стоимость, правила использования и порядок возврата.



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Надомную работу смогут внедрять и в особых условиях

В случае угрозы вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации и других предусмотренных законом обстоятельств, надомную работу можно будет вводить приказом работодателя без обязательного заключения отдельного письменного договора о надомной работе.

Это важно, в частности, для предприятий, которые из-за военных или других чрезвычайных обстоятельств не могут организовать работу в обычном помещении.

Таким образом, новый Кодекс фактически делает надомную работу более формализованной: рабочее место нужно будет четко определять, условия работы закреплять в договоре, а ответственность за технику документировать.

В то же время, это пока не действующие правила, а положения законопроекта № 16010, который еще предстоит пройти парламентское рассмотрение.



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