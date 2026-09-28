Миллиарды доначислений, но в бюджет поступает гораздо меньше: что обнаружила Счетная палата

По результатам налоговых проверок доначислили 5,2 млрд грн, но в бюджет фактически поступило только 222,1 млн грн — 4,3% от этой суммы. Такие данные 28 сентября привела глава Счетной палаты Ольга Пищанская .

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Аудит касался контроля над трансфертным ценообразованием. По словам Песчанской, из-за операций между связанными компаниями часть прибыли может перемещаться в юрисдикции с более низким налогообложением, что уменьшает налоговую базу в Украине.

В то же время аудит показал, что контроль в этой сфере имеет и фискальный результат. В 2022—2024 годах плательщики задекларировали почти 8 трлн грн контролируемых операций. Во время мониторинга этих операций плательщики самостоятельно увеличили объект налогообложения на 21,9 млрд грн и уменьшили задекларированные убытки на 9,6 млрд грн. В итоге сумма налоговых обязательств выросла более чем на 2 млрд грн.

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Что показал аудит

Отдельно Счетная палата проанализировала 92 проверки соблюдения принципа вытянутой руки. По их результатам доначислили 4,5 млрд грн, однако в бюджет поступило только 31,1 млн грн — 0,7% от этой суммы.

В Счетной палате назвали несколько причин низкого уровня фактической оплаты. Среди них недостаточное качество доказательной базы отдельных проверок, процессуальные нарушения и длительное обжалование результатов.

По итогам аудита Счетная палата предоставила рекомендации по дальнейшей цифровизации контроля, совершенствованию методологии, приоритету рисков и повышению качества доказательной базы.

Пищанская отметила, что результаты проверок должны завершаться реальными бюджетными поступлениями. По ее словам, при нынешней нагрузке на государственный бюджет результативность такого контроля имеет прямое фискальное значение.