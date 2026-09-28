По результатам налоговых проверок доначислили 5,2 млрд грн, но в бюджет фактически поступило только 222,1 млн грн — 4,3% от этой суммы. Такие данные 28 сентября привела глава Счетной палаты Ольга Пищанская.
Миллиарды доначислений, но в бюджет поступает гораздо меньше: что обнаружила Счетная палата
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Аудит касался контроля над трансфертным ценообразованием. По словам Песчанской, из-за операций между связанными компаниями часть прибыли может перемещаться в юрисдикции с более низким налогообложением, что уменьшает налоговую базу в Украине.
В то же время аудит показал, что контроль в этой сфере имеет и фискальный результат. В 2022—2024 годах плательщики задекларировали почти 8 трлн грн контролируемых операций. Во время мониторинга этих операций плательщики самостоятельно увеличили объект налогообложения на 21,9 млрд грн и уменьшили задекларированные убытки на 9,6 млрд грн. В итоге сумма налоговых обязательств выросла более чем на 2 млрд грн.
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Что показал аудит
Отдельно Счетная палата проанализировала 92 проверки соблюдения принципа вытянутой руки. По их результатам доначислили 4,5 млрд грн, однако в бюджет поступило только 31,1 млн грн — 0,7% от этой суммы.
В Счетной палате назвали несколько причин низкого уровня фактической оплаты. Среди них недостаточное качество доказательной базы отдельных проверок, процессуальные нарушения и длительное обжалование результатов.
По итогам аудита Счетная палата предоставила рекомендации по дальнейшей цифровизации контроля, совершенствованию методологии, приоритету рисков и повышению качества доказательной базы.
Пищанская отметила, что результаты проверок должны завершаться реальными бюджетными поступлениями. По ее словам, при нынешней нагрузке на государственный бюджет результативность такого контроля имеет прямое фискальное значение.
Обновленные формы налогового расчета
С 1 августа 2026 года налоговые агенты, индивидуальные предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут отчитываться по обновленным формам налогового расчета. Новый порядок их заполнения и подачи вступил в силу 17 июля.
Налоговые агенты будут применять новые формы при отчетности за июль, а индивидуальные предприниматели и самозанятые лица — при подаче квартального расчета с распределением показателей по месяцам.
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