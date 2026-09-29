Германия купила более 212 тысяч авто за месяц: где в ЕС регистрируют больше всего машин

В августе 2026 г. в странах Европейского Союза зарегистрировали 708,2 тыс. новых легковых автомобилей. Самым большим авторынком остается Германия, в то время как меньше новых машин за месяц зарегистрировали на Кипре. Данные приводит «Укравтопром» со ссылкой на ACEA.



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В Германии в августе зарегистрировали 212 563 автомобиля, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

В пятерку крупнейших авторынков ЕС также вошли:

Франция — 94 349 авто (+7,4%);

Италия — 69 420 (+3,2%);

Испания — 68 544 (+11,8%);

Польша — 45 907 (+8,1%).

Наименьшие объемы регистраций зафиксировали в:

Люксембурге — 3 103 авто (+5,5%);

Латвии — 1 852 (-5,3%);

Эстонии — 1479 (+50,8%);

Мальте — 745 (+36,4%);

Кипри — 712 (-0,1%).



Итак, даже среди самых маленьких рынков динамика существенно отличалась: в Эстонии количество регистраций возросло более чем наполовину, тогда как в Латвии сократилось.



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В целом авторынок ЕС продолжает расти. За январь-август 2026 количество новых регистраций в Евросоюзе увеличилось на 5,3% в годовом измерении.



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