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28 сентября 2026, 10:44 Читати українською

Пятый год без повышения: в бюджете-2027 не предусмотрели рост выплат военным

В проекте государственного бюджета на 2027 год, зарегистрированном правительством в Верховной Раде 15 сентября, отдельного общего повышения денежного довольствия военнослужащих на 20% пока не предусмотрено. Проект бюджета еще находится в стадии рассмотрения парламентом и может изменяться. Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

В проекте государственного бюджета на 2027 год, зарегистрированном правительством в Верховной Раде 15 сентября, отдельного общего повышения денежного довольствия военнослужащих на 20% пока не предусмотрено.
ВСУ

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По его словам, на этом фоне группа депутатов заявила о подготовке альтернативного пакета бюджетных предложений, предусматривающего перераспределение более 250 млрд грн без введения новых налогов.

200 млрд грн — на выплаты военным

По замыслу авторов инициативы, около 200 млрд грн предлагается направить на повышение денежного довольствия военнослужащих примерно на 20%.

Еще 48,2 млрд грн предлагается направить в поддержку пострадавшего от российских атак бизнеса, в частности через программу кредитования «5−7−9%» и механизмы компенсации убытков.

Инициативу авторы назвали «Пакет +20% для армии» и планируют открыть ее для подписания депутатами разных фракций.

Читайте: В 2027 году дефицит бюджета составит 2,7 трлн грн: правительство назвал источники финансирования

За счет чего хотят найти деньги

Авторы предложения утверждают, что необходимый ресурс можно получить через пересмотр и сокращение части других государственных расходов без повышения налогов.

В то же время, это пока именно депутатское предложение, а не утвержденное решение по бюджету. Окончательные объемы расходов, в том числе на денежное довольствие военных, будут определяться во время парламентского рассмотрения проекта бюджета-2027. Законопроект № 16000 официально представлен Кабмином и находится в Верховной Раде.

Что еще критикуют авторы инициативы

В описании авторы «Пакета +20%» также критикуют предусмотренное проектом бюджета увеличение отдельных расходов на судебную систему, правоохранительные органы и ряд государственных программ.

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Эти оценки являются позицией авторов инициативы. Конкретные изменения в государственный бюджет могут быть внесены только внутри бюджетной процедуры и поддержаны Верховной Радой.

Напомним

Как писал «Минфин», Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год» (реестр. № 16000).

Доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в объеме 5 трлн 648 млрд. гривен, что на 452,1 млрд гривен, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

В 2027 году общий объем расходов проекта государственного бюджета составит 7 трлн 272 млрд гривен, что на 864,9 млрд гривен, или 13,5% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Lesya31
Lesya31
28 сентября 2026, 10:50
#
Може ці депутати самі підуть подохнуть за 100 тисяч? податки піднімати вміють, горланити з трибуни.
+
+67
IrishRepublican
IrishRepublican
28 сентября 2026, 10:56
#
Ну правильно, це ж не мусорва з прокурорами, це якісь військові. ілотам у рабстві не потрібно доплачувати.
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