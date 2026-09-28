Какие авто лучше всего продаются в мире: топ-10 моделей 2026 года

По итогам января-августа 2026 года в мире было продано 55,03 млн новых легковых автомобилей. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Focus2move.

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Несмотря на всеобщее сокращение рынка, отдельные модели продолжили наращивать продажи. Это свидетельствует о том, что спрос все больше зависит от позиций конкретных моделей, а не только от общей ситуации на авторынке.

Какие модели продаются лучше всего

Первое место в мировом рейтинге заняла Tesla Model Y, продажи которой за год выросли на 9,6%.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

Tesla Model Y — +9,6%; Toyota Corolla — −3,0%; Ford F-Series — −7,6%; Toyota RAV4 — −25,2%; Honda CR-V — −1,3%; Chevrolet Silverado — −3,1%; Toyota Camry — +3,1%; Hyundai Tucson — +1,3%; Kia Sportage — +1,4%; Volkswagen Tiguan — +6,2%.

Кто наращивает продажи

Больше всего среди моделей из топ-10 прибавила Tesla Model Y — 9,6%.

Также положительную динамику показали Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Kia Sportage (+1,4%) и Hyundai Tucson (+1,3%).

Наибольшее падение среди лидеров зафиксировано у Toyota RAV4 — на 25,2%.

В общем, мировой авторынок в 2026 году сокращается, но самые популярные модели демонстрируют разнонаправленную динамику.