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28 сентября 2026, 10:15 Читати українською

Какие авто лучше всего продаются в мире: топ-10 моделей 2026 года

По итогам января-августа 2026 года в мире было продано 55,03 млн новых легковых автомобилей. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Focus2move.

По итогам января-августа 2026 года в мире было продано 55,03 млн новых легковых автомобилей.
Tesla Model Y

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Несмотря на всеобщее сокращение рынка, отдельные модели продолжили наращивать продажи. Это свидетельствует о том, что спрос все больше зависит от позиций конкретных моделей, а не только от общей ситуации на авторынке.

Какие модели продаются лучше всего

Первое место в мировом рейтинге заняла Tesla Model Y, продажи которой за год выросли на 9,6%.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

  1. Tesla Model Y — +9,6%;
  2. Toyota Corolla — −3,0%;
  3. Ford F-Series — −7,6%;
  4. Toyota RAV4 — −25,2%;
  5. Honda CR-V — −1,3%;
  6. Chevrolet Silverado — −3,1%;
  7. Toyota Camry — +3,1%;
  8. Hyundai Tucson — +1,3%;
  9. Kia Sportage — +1,4%;
  10. Volkswagen Tiguan — +6,2%.

Кто наращивает продажи

Больше всего среди моделей из топ-10 прибавила Tesla Model Y — 9,6%.

Также положительную динамику показали Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Kia Sportage (+1,4%) и Hyundai Tucson (+1,3%).

Наибольшее падение среди лидеров зафиксировано у Toyota RAV4 — на 25,2%.

В общем, мировой авторынок в 2026 году сокращается, но самые популярные модели демонстрируют разнонаправленную динамику.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
28 сентября 2026, 10:48
#
2 місце Toyota Corolla — −3,0%, я не можу зрозуміти чим вона завойовує покупця. Міфом про надійність…
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