Цены на земельные паи выросли: где гектар стоит до 180 тысяч гривен

Владельцы земельных паев в Украине могут получить за гектар от 30 до 180 тысяч гривен в зависимости от региона. За первые месяцы 2026 года средняя стоимость сельскохозяйственной земли выросла на 26%, однако на конечную сумму продаж влияют не только расположение участка, но и плодородие почвы, наличие арендатора и надлежаще оформленные документы. Об этом пишет Duflu.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какая стоимость земли

По данным OpenDataBot, средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине за первые месяцы 2026 составила 75,1 тысячи гривен. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году она выросла на 26%.

Однако владельцы одинаковых по площади паев в разных областях могут получить за них совершенно разные суммы. Самые высокие цены фиксируют на западе страны и Киевщине, в то время как в прифронтовых регионах земля стоит значительно дешевле.

Разница связана с плодородием почв, расположением участков, возможностями их использования и ситуацией с безопасностью. Даже в пределах одной области стоимость конкретного пая может отличаться от среднерегиональной на 15−25%.

Читайте: 60 тысяч за гектар — не предел: цена земли в Украине может пойти вниз уже в сентябре

Где самые высокие и самые низкие цены

Самые дорогие сельскохозяйственные участки предлагают в Ивано-Франковской области. Примерная стоимость одного гектара здесь составляет от 150 до 180 тысяч гривен.

На Львовщине и Тернопольщине цены ниже, однако также заметно превышают средний показатель по стране. За гектар земли в этих областях просят от 110 до 160 тысяч гривен.

В Киевской и Винницкой областях стоимость гектара колеблется от 90 до 150 тысяч гривен. На Полтавщине и Черкасской области земельные участки оценивают в пределах 65−95 тысяч гривен за гектар.

Самые низкие цены среди регионов — в Херсонской и Запорожской областях. Здесь гектар сельскохозяйственной земли может стоить от 30 до 45 тысяч гривен.

На западе Украины стоимость участков поддерживают близость границы с Европейским Союзом и транспортные возможности. В центральных областях значительную роль играет плодородие черноземов.

В южных и восточных регионах на спрос влияют риски безопасности, близость к боевым действиям и угроза заминирования земель.

Почему за одинаковые паи могут предлагать разные суммы

Расположение участка не всегда определяет его конечную стоимость. Даже соседние земельные наделы могут существенно отличаться по цене из-за качества грунтов.

По приведенным оценкам этот фактор способен влиять на стоимость земли в пределах 20−40%. Участки с плодородными черноземами и высоким содержанием гумуса обычно оценивают дороже земли с песчаными или суглинковыми почвами.

Перед продажей владелец может проверить бонитет земли через Публичную кадастровую карту или заказать соответствующий подъемник из Госгеокадастра.

Еще один фактор — площадь земельного надела. Большие паи от пяти гектаров охотнее покупают аграрные предприятия, тогда как небольшие участки площадью в один-два гектара могут пользоваться меньшим спросом.

На стоимость оказывает влияние и состояние документов. Если участок не имеет кадастрового номера или его пределы должным образом не определены, потенциальный покупатель будет учитывать дополнительные расходы на землеустроительные работы.

Поэтому владелец может получить за пай значительно меньшую сумму, чем за аналогичный участок с полностью оформленными документами.

Можно ли продать землю, если ее арендует агропредприятие

Наличие действующего договора аренды также оказывает влияние на процедуру продажи земельного пая.

Если участок арендует аграрное предприятие или другой арендатор, он имеет преимущественное право на его приобретение.

Поэтому собственник должен надлежащим образом сообщить арендатору о намерении продать землю. Лишь после того, как тот откажется воспользоваться преимущественным правом, участок можно предлагать другим покупателям.

Несоблюдение этой процедуры создает риск обжалования сделки. Поэтому потенциальный покупатель может отказаться от приобретения пая, если вопрос преимущественного права арендатора не был урегулирован.

Как продать земельный пай и не потерять часть денег

Перед продажей владельцу необходимо проверить кадастровый номер, документы на право собственности и сведения о границах участка.

Если кадастрового номера нет или границы остаются неопределенными, оформление земли потребует дополнительных расходов. Это может повлиять на сумму, которую покупатель согласится заплатить.

Оценивать стоимость своего пая только по средней цене гектара в Украине тоже не стоит. Для определения реальной суммы продажи нужно сравнить предложения по схожим участкам в той же общине.

Отдельное внимание следует уделить оформлению договора купли-продажи. Занижение стоимости земли в документах может создать дополнительные финансовые риски, поскольку при удостоверении сделки нотариус учитывает экспертную оценку участка.

Необходимо также проверять условия сотрудничества с посредниками. По приведенным данным, непроверенные представители могут потребовать комиссию в размере 10−15% стоимости земли, не предоставляя гарантий успешной продажи.

Владелец может договариваться с покупателем непосредственно или обратиться к нотариусу, имеющему опыт оформления земельных сделок.

Какие налоги придется оплатить после продажи пая

При продаже сельскохозяйственной земли необходимо учитывать не только сумму, предлагаемую покупателем, но и возможные налоговые обязательства.

Совокупная налоговая нагрузка при продаже пая может составлять 23% от оценочной стоимости участка.

В то же время, фактический размер налогов зависит от обстоятельств продажи и наличия предусмотренных законодательством льгот. Поэтому ставку 23% нельзя считать обязательной для каждого собственника земли.

При оформлении соглашения также учитывают оценку земельного участка. Ее стоимость, указанная в договоре, влияет на определение суммы средств, которую продавец получит после уплаты положенных платежей.