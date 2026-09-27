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27 сентября 2026, 15:05 Читати українською

Польша ввела новое ограничение для зерна из Украины: кто пострадает больше всего

Польская таможня ввела устный запрет на использование таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего транзитом в другие страны. В то же время, ни одного официального письменного решения или нормативного акта игрокам аграрного рынка предоставлено не было. Об этом говорится в обращении Украинской зерновой ассоциации (УЗА) к Министерству аграрной политики и продовольствия Украины.

Польская таможня ввела устный запрет на использование таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего транзитом в другие страны.
Зерно

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Логистика под угрозой

В УЗА называют временное хранение зерна на таможенных складах и силосах неотделимой частью бесперебойного железнодорожного транзита через территорию Польши.

«Украинское зерно, которое поступает в вагонах широкого пути, необходимо перегружать в вагоны европейского пути. Осуществлять такую перегрузку непрерывно невозможно из-за неравномерного поступления вагонов, доступности подвижного состава, локомотивов и перегрузочных мощностей. Именно поэтому таможенные склады и силосы фактически выполняют функцию логистического пояса».

Аналитики предостерегают, что неофициальное ограничение повлечет за собой цепную реакцию негативных последствий:

  • стремительно возрастет время простоя вагонов на пограничных переходах и накопительных терминалах;
  • задержки и простои увеличат транспортные расходы украинских экспортеров;
  • усложнение рискует нарушить графики поставок по международным соглашениям.

Ключевые требования производителей

Ассоциация просит украинские правительственные структуры принять экстренные меры для защиты отечественного агроэкспорта:

  • безотлагательно выяснить статус распоряжения и получить от варшавских коллег официальный письменный документ с правовыми основаниями, сферой применения и сроками запрета.
  • сохранить по таможенным складам и силосам статус функциональной части транзитного коридора.
  • призвать польские таможенные органы отказаться от практики введения ключевых правил в неформальной устной форме.
  • при необходимости провести срочные переговоры с участием украинских экспортеров, польских терминалов, железнодорожных операторов и транспортных компаний по разработке практического компромисса.

В УЗА рассчитывают на скорейшее рассмотрение вопроса и надеются, что межгосударственный диалог позволит сохранить транзитный маршрут прозрачным и предсказуемым для всех участников рынка.

Реакция правительства Украины

В Министерстве аграрной политики заявили, что уже выясняют, имеет ли место системное ограничение и на каких именно объектах оно применяется. Официально действует распоряжение от 15 сентября 2023 года, согласно которому транзит отдельных украинских сельхозтоваров (в том числе и зерна) через Польшу полностью легален, в то же время статус хранения не до конца урегулирован.

В Минагрополитики заверили, что уже прорабатывают этот вопрос как с отечественными экспортерами, так и в непосредственной коммуникации с польской стороной. Украинская сторона рассчитывает на диалог и конструктивное решение со стороны польских чиновников.

«В условиях, когда украинская аграрная логистика уже работает под значительной нагрузкой из-за системных атак россии на портовую и железнодорожную инфраструктуру, для нас важно сохранять стабильность всех доступных экспортных маршрутов. Мы рассчитываем на конструктивную позицию наших европейских партнеров, чтобы транзит украинской аграрной продукции оставался предсказуемым,» — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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