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28 сентября 2026, 9:59 Читати українською

Uber Safari вызвал сопротивление в Кении: гиды опасаются потери доходов и спорят по поводу разрешений

Конфликт между Uber и традиционными сафари-гидами в Кении накалился после запуска Uber Safari. По данным The Wall Street Journal, местные гиды и операторы выступают против модели работы платформы, заявляя об угрозе их доходам и возможных проблемах с соблюдением туристических правил. Представители отрасли уже проводят протесты и подают жалобы кенийским органам власти.

Конфликт между Uber и традиционными сафари-гидами в Кении накалился после запуска Uber Safari.


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Uber Safari позволяет забронировать через обычное приложение Uber поездку в Национальный парк Найроби. Сервис работает через лицензированных местных туроператоров с внедорожниками и профессиональными гидами. Пилотный тариф составил 25 тыс кенийских шиллингов за дневное сафари для группы до семи человек и 40 тыс шиллингов за ночную поездку для пяти пассажиров.

Именно формат с фиксированной ценой и бронированием по глобальной платформе стал одной из причин недовольства традиционного туристического бизнеса. Представители отрасли опасаются ценового давления и снижения доходов местных операторов, годами работавших без посредства таких платформ.


Почему местные выступают против


Отдельный вопрос — лицензирование и правила работы в заповедной зоне. По данным WSJ, гиды утверждают, что Uber Safari обходит устоявшиеся требования, и требуют прекратить работу сервиса до выяснения этого вопроса. Uber со своей стороны настаивает, что его модель законна и создает дополнительные возможности для местных водителей и туроператоров.


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При этом часть местного туристического бизнеса видит сервис и возможность. Uber работает не с собственными водителями, а с местными лицензированными операторами, получающими доступ к аудитории платформы. Некоторые представители отрасли считают, что это может предоставить небольшим компаниям дополнительные заказы.

Таким образом, Uber Safari превратился из эксперимента по цифровизации сафари в предмет открытого конфликта между глобальной платформой и традиционным туристическим бизнесом Кении. Главные споры касаются цены, лицензирования и того, какую роль глобальные технологические компании должны играть в местной индустрии сафари.


Как мы сообщали, Uber покупает немецкий сервис доставки еды Delivery Hero за 13 миллиардов евро.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Yaroslav 911
Yaroslav 911
28 сентября 2026, 11:32
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Для обычного потребителя это только плюс, но вот потоки у традиционных гидов сократяться, это аналогия с таксистами, когда задирали цены на поездку.
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