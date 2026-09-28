Налоги, регуляции и страх войны: почему немцы переезжают в Парагвай

Число граждан Германии, переезжающих в Парагвай, заметно растет. В 2025 году вид на жительство в этой стране получили 1652 граждан ФРГ, а за первое полугодие 2026 года — еще 1132. Об этом пишет Der Spiegel.

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Среди новых жителей Парагвая есть специалисты цифровой экономики, инвесторы в недвижимость и высокотехнологичные отрасли. Для переезда необходимо подтвердить наличие достаточных финансовых ресурсов.

Почему немцы едут в Парагвай

По данным издания, среди причин разочарование экономической и политической ситуацией в Германии.

Владельцы малого и среднего бизнеса называют среди мотивов высокие налоги и регуляторную нагрузку ЕС. Часть людей также подталкивает к эмиграции ужас перед войной.

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Der Spiegel обращает внимание и на недоверие части немецких эмигрантов к традиционным медиа — некоторые из них отказывались общаться с журналистами.

Переезд подходит не всем

Во время пандемии COVID-19 в Парагвай уже переезжали сотни немцев, но многие впоследствии вернулись домой.

«Большинство вернулось в Германию, потому что не смогли здесь прижиться. Эмиграция нуждается в планировании», — рассказала Бригитте Фузеллье, уроженка Баварии, переехавшая в Южную Америку 39 лет назад.

Сейчас она помогает новоприбывшим немцам адаптироваться к жизни в Парагвае и подготовила для них специальную брошюру с советами.

Что привлекает в Парагвае

Одним из факторов является более низкая, чем в Европе, стоимость жизни, хотя цены в стране также растут.

Кроме того, эмигрантов привлекают относительно мягкие налоговые условия.

Экономика Парагвая, по приведенным в материале данным, в 2025 году выросла примерно на 6%.

При этом страна по площади немного больше Германии, но население составляет лишь около 7 млн человек, что также формирует совсем другую плотность населения и образ жизни.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Швейцария по-прежнему является самым популярным местом жительства немцев в Европе за пределами Германии. По данным Федерального статистического ведомства, в начале 2025 года там проживало около 329 900 граждан ФРГ.