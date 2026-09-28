7,63 млрд грн компенсаций: Гетманцев заявил о высоком спросе бизнеса и ограниченном ресурсе бюджета

Бизнес пользуется реальным спросом на государственные программы компенсации имущественных потерь и страхования военных рисков, однако возможности бюджета для их дальнейшего масштабирования ограничены. Об этом сообщил народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .



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По обновленным данным Минэкономики, по программе частичной компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество уже подано 730 заявлений, из которых 367 согласовано. Ориентировочный объем компенсаций по согласованным заявлениям составляет 7,63 млрд грн.

По программе компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков бизнес подал и принял 215 заявлений.



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Ресурсы бюджета уже исчерпаны



Гетманцев отметил, что эти показатели говорят о реальном запросе бизнеса на такие инструменты. В то же время, по его словам, потенциал для существенного расширения программы страхования за счет государственного финансирования сейчас исчерпан.

В то же время, правительство работает над более широким механизмом страхования военных рисков, по которому государство будет покрывать часть риска, который страховой рынок пока не готов брать на себя. Среди возможных параметров обсуждали страховое покрытие до $10 млн и ориентировочную стоимость страхования на уровне 2%.



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