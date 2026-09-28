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28 сентября 2026, 9:12 Читати українською

На оборону не хватает $27 млрд: $7 млрд правительство планирует найти через жесткую экономию

Дополнительная потребность Украины в финансировании обороны составляет $27 млрд. Из этой суммы около $7 млрд правительство планирует обеспечить за счет внутренних ресурсов, а остальные $20 млрд — привлечь вместе с международными партнерами. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Дополнительная потребность Украины в финансировании обороны составляет $27 млрд.
Сергей Корецкий

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Где планируют найти $7 млрд

По словам премьера, внутреннюю часть потребности планируют покрывать через более жесткую экономию государственных финансов, оптимизацию расходов и перераспределение средств в рамках действующих программ.

Правительство отмечает, что денежное довольствие военнослужащих и поддержка их семей должны финансироваться в полном объеме. Минфин также подтверждал, что около $7 млрд по дополнительной потребности планируют закрыть внутренними источниками.

Читайте: Кабмин вводит жесткий режим экономии

Еще $20 млрд ищут вместе с партнерами

Остальное — около $20 млрд — Украина планирует привлечь через внешние механизмы финансирования.

Эти средства необходимы, в частности, для обеспечения сил обороны дронами, ракетами, техникой и другими средствами. Часть ресурса необходима уже сейчас для авансирования поставок, поступающих в первом квартале 2027 года.

Нужно планировать уже и 2027 год

Правительство поручило Министерству обороны и Министерству финансов вместе с партнерами разработать конкретные механизмы покрытия дополнительной потребности.

Параллельно власти уже должны планировать источники финансирования оборонных расходов на 2027 год, поскольку значительная часть закупок и контрактов нуждается в долгосрочном финансовом планировании.

Читайте: Украине не хватает $27 млрд на оборону: Европа не уверена, что сможет закрыть все потребности

В госбюджете на 2026 год на сектор безопасности и обороны уже предусмотрено около 2,8 трлн. грн., однако в течение года возникла дополнительная потребность в финансировании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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