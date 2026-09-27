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27 сентября 2026, 12:49 Читати українською

Доллар может вырасти до 46 грн: три сценария для валютного рынка

В октябре 2026 года на валютный рынок будут одновременно влиять два противоположных фактора: с одной стороны — высокий спрос на валюту из-за углубления торгового дефицита и импорт, с другой — постепенное охлаждение спроса со стороны бизнеса и населения. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В октябре 2026 года на валютный рынок будут одновременно влиять два противоположных фактора: с одной стороны — высокий спрос на валюту из-за углубления торгового дефицита и импорт, с другой — постепенное охлаждение спроса со стороны бизнеса и населения.
Курс доллара

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В базовом сценарии аналитик Андрей Шевчишин ожидает перехода доллара на новый курсовой уровень — 45,10−45,95 грн на межбанке и 45,50−46,00 грн на наличном рынке.

В то же время, евро, по его оценке, может находиться в пределах 51,00−51,50 грн.

Что будет давить на гривну

Одним из главных факторов аналитик называет дальнейшее ухудшение внешней торговли. Из-за проблем с портами, более слабый экспорт металлов и руды и повреждения предприятий валютная выручка может сокращаться.

Импорт, по его оценке, будет оставаться высоким из-за потребностей в горючем, товарах, фармацевтической продукции, энергетическом оборудовании и подготовке к зиме.

Шевчишин оценивает потенциальный среднесуточный дефицит валютного рынка вместе с наличным сегментом примерно в $220 млн, что создаст дополнительное давление на гривну.

НБУ и дальше будет играть ключевую роль в балансировке валютного рынка через интервенции. Сам регулятор в своих материалах отмечает, что структурный дефицит валюты частного сектора сохраняется, а интервенции остаются важным механизмом поддержания устойчивости валютного рынка.

Что может сдерживать девальвацию

Среди сдерживающих факторов Шевчишин называет активные валютные интервенции НБУ, сокращение части бюджетных расходов и более низкий потребительский спрос.

Дополнительным фактором может стать ухудшение ситуации на рынке труда: понижение доходов населения способно сокращать как импортное потребление, так и спрос на наличную валюту.

НБУ в своих прогнозных материалах также ожидал, что высокий уровень международных резервов позволит поддерживать устойчивость валютного рынка, хотя ситуация в значительной степени зависит от объемов и ритмичности внешнего финансирования.

Три сценария на октябрь

По базовому сценарию Шевчишина, которому он отдает предпочтение 65%, курс будет составлять:

  • межбанк — 45,10−45,95 грн/$;
  • наличный рынок — 45,50−46,00 грн/$;
  • евро — 51,00−51,50 грн.

Оптимистический сценарий, оценен в 15%, предполагает улучшение ситуации с черноморскими перевозками, более ритмичное внешнее финансирование и укрепление евро. В таких условиях доллар может оставаться в пределах 44,50−45,20 грн, а евро — 51,50−52,00 грн.

Негативный сценарий с вероятностью 20% связан с новой волной ударов по инфраструктуре, проблемами с внешним финансированием и ухудшением ситуации на валютном рынке. В таком случае доллар, по оценке аналитика, может вырасти до 46,00−46,50 грн, с риском выхода выше.

Прогноз до конца года

Шевчишин сохраняет оценку курса на конец 2026 года на уровне 45,50−46,70 грн/$ при стабилизации ситуации в энергетике и ритмического поступления внешнего финансирования.

На 2027 год его базовый сценарий предусматривает курс 49,50−51,00 грн/$, отрицательный — 52,50−54,00 грн/$.

При этом сам НБУ не публикует целевой курс гривны и работает в режиме управляемой гибкости, используя валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний и покрытия структурного дефицита валюты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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