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27 сентября 2026, 13:16 Читати українською

НБУ: эмиссия может быть только крайним вариантом финансирования

Масштабная денежная эмиссия может рассматриваться только как крайний вариант — в ситуации, когда другие источники финансирования фактически исчерпаны. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Владимир Лепушинский. НБУ подтверждает его нынешнюю должность замглавы регулятора.

Масштабная денежная эмиссия может рассматриваться только как крайний вариант — в ситуации, когда другие источники финансирования фактически исчерпаны.

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По его словам, сейчас Украина не находится в ситуации, когда нет других возможностей.

«Мы сейчас в той ситуации, когда другие возможности есть, просто нужно политическая воля реализовать эти возможности», — сказал Лепушинский.

Эмиссия — не замена другим решением

Из этой позиции следует, что нежелание или неспособность парламента принять необходимые решения само по себе не означает автоматического перехода к масштабному финансированию дефицита через эмиссию.

НБУ традиционно рассматривает контроль над денежной эмиссией как часть своей ответственности за ценовую и финансовую устойчивость. В материалах регулятора отмечается, что центральный банк имеет исключительное право на первичную эмиссию денег и одновременно отвечает за их стабильность.

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Что это значит для переговоров с МВФ

Заявление Лепушинского фактически означает, что аргумент об отсутствии политической поддержки определенных решений внутри страны вряд ли сам будет достаточным обоснованием для перехода к масштабной эмиссии.

В такой логике изначально должны использоваться доступные фискальные и другие источники финансирования, а эмиссионное финансирование может рассматриваться только как последний резервный механизм.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк Украины не рассматривает эмиссию гривны как средства финансирования дефицита государственного бюджета. По словам главы НБУ Андрея Пышного, регулятор считает такой механизм нежелательным и вредным для макрофинансовой стабильности, поскольку чрезмерное увеличение денежной массы создает инфляционное давление.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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