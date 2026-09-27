НБУ: эмиссия может быть только крайним вариантом финансирования

Масштабная денежная эмиссия может рассматриваться только как крайний вариант — в ситуации, когда другие источники финансирования фактически исчерпаны. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Владимир Лепушинский. НБУ подтверждает его нынешнюю должность замглавы регулятора.

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По его словам, сейчас Украина не находится в ситуации, когда нет других возможностей.

«Мы сейчас в той ситуации, когда другие возможности есть, просто нужно политическая воля реализовать эти возможности», — сказал Лепушинский.

Эмиссия — не замена другим решением

Из этой позиции следует, что нежелание или неспособность парламента принять необходимые решения само по себе не означает автоматического перехода к масштабному финансированию дефицита через эмиссию.

НБУ традиционно рассматривает контроль над денежной эмиссией как часть своей ответственности за ценовую и финансовую устойчивость. В материалах регулятора отмечается, что центральный банк имеет исключительное право на первичную эмиссию денег и одновременно отвечает за их стабильность.

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