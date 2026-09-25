Топ-5 новостей за пятницу: 6,6 млрд евро военной помощи от ЕС, закрытие ArcelorMittal и потери генерации
ЕС согласовал €6,6 млрд военной помощи, связанной с Украиной: куда пойдут средства
Страны Европейского Союза согласовали условия распределения €6,6 млрд в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility), связанного с военной поддержкой Украины. Об этом 25 сентября сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Reuters.
ArcelorMittal закрывается до завершения войны в Украине
Компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог». За последние пять недель предприятие пережило четыре ракетных удара, в результате которых погибли пять человек и еще 17 работников были ранены. Об этом ArcelorMittal сообщила на официальном сайте 25 сентября, отметив, что уже проинформировало правительство Украины.
Украине не хватает $32,6 млрд на бюджет-2027: депутат рассказала о переговорах с партнерами
Украине пока не хватает подтверждения $32,6 млрд международного финансирования, необходимого для обеспечения бюджета в 2027 году. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эфире День.LIVE.
Из-за обстрелов России Украина потеряла 9 ГВт генерации: Шмигаль назвал масштаб разрушений
Минувшей зимой российские обстрелы повредили в Украине 1613 энергообъектов. Потери генерации составили 9 ГВт. Украина планирует привлечь в Фонд поддержки энергетики более 400 млн. евро до конца 2026 года. Об этом министр энергетики Денис Шмигаль заявил во время мероприятия на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Бронирование для фермеров может стать более доступным: что изменится с 18 октября
Для агропредприятий ослабили требования к получению статуса критически важного, что может упростить доступ к механизму бронирования работников. На смену обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
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