Топ-5 новостей за пятницу: 6,6 млрд евро военной помощи от ЕС, закрытие ArcelorMittal и потери генерации

Страны Европейского Союза согласовали условия распределения €6,6 млрд в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility), связанного с военной поддержкой Украины. Об этом 25 сентября сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Reuters.

Компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог». За последние пять недель предприятие пережило четыре ракетных удара, в результате которых погибли пять человек и еще 17 работников были ранены. Об этом ArcelorMittal сообщила на официальном сайте 25 сентября, отметив, что уже проинформировало правительство Украины.

Украине пока не хватает подтверждения $32,6 млрд международного финансирования, необходимого для обеспечения бюджета в 2027 году. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в эфире День.LIVE.

Минувшей зимой российские обстрелы повредили в Украине 1613 энергообъектов. Потери генерации составили 9 ГВт. Украина планирует привлечь в Фонд поддержки энергетики более 400 млн. евро до конца 2026 года. Об этом министр энергетики Денис Шмигаль заявил во время мероприятия на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Для агропредприятий ослабили требования к получению статуса критически важного, что может упростить доступ к механизму бронирования работников. На смену обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин.