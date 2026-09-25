Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на субботу и воскресенье (26−27 сентября).
Доллар держат ниже 45 грн: НБУ установил курс на выходные
Курс доллара и евро остался без изменений. Доллара — на уровне 44,97 грн, евро — 51,12.
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Как изменился курс
Для сравнения, еще вчера 24 сентября официальный курс доллара составлял 44,85 грн, а евро — 51,18 грн
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Источник: Минфин
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