Доллар держат ниже 45 грн: НБУ установил курс на выходные

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на субботу и воскресенье (26−27 сентября).

Курс доллара и евро остался без изменений. Доллара — на уровне 44,97 грн, евро — 51,12.

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Как изменился курс



Для сравнения, еще вчера 24 сентября официальный курс доллара составлял 44,85 грн, а евро — 51,18 грн

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