Renault инвестирует €600 млн в Испанию: заводы получат пять новых моделей и производство электромобилей

Renault Group инвестирует €600 млн в свои производственные площадки в Испании в 2026—2030 годах. Средства будут направлены на модернизацию заводов в Вальядолиде и Паленсии, подготовку к выпуску пяти новых моделей и создание новой линии сборки аккумуляторов в Вальядолиде. Об этом Renault сообщила 24 сентября.



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Инвестиционный план подразумевает производство двух электромобилей C-сегмента на новой платформе RGEV Medium 2.0 в Паленсии. Это будет первое производство полностью электрических автомобилей Renault в Испании за 75 лет работы компании в стране.

В Renault отмечают, что план поможет обеспечить будущее более 6 тыс прямых рабочих мест. Инвестиции соединят собственные средства компании с государственной и региональной поддержкой Испании. По оценке испанского отраслевого издания La Tribuna de Automoción, государственные гранты и ссуды составят около 32% от объема программы, или примерно €191,5 млн.

Какие Renault производят в Испании

Сейчас завод Renault в Вальядолиде выпускает Captur и Symbioz, а предприятие в Паленсии — Austral, Espace и Rafale.

По новым моделям Renault пока официально назвала лишь их количество и тип. Испанские отраслевые СМИ ранее сообщали, что среди будущих машин могут быть электрическая версия Scenic, новая электрическая версия Rafale, а также другие модели, однако эти названия не были подтверждены Renault в сентябрьском официальном сообщении.



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Для испанского автопрома решение имеет стратегическое значение: Паленсия получит новую электрическую платформу, а Вальядолид — дополнительную инфраструктуру для производства батарей. Это должно подготовить заводы для перехода от нынешней преимущественно гибридной продукции к электромобилям.



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