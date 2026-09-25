Из-за обстрелов России Украина потеряла 9 ГВт генерации: Шмыгаль назвал масштаб разрушений

Минувшей зимой российские обстрелы повредили в Украине 1613 энергообъектов. Потери генерации составили 9 ГВт. Украина планирует привлечь в Фонд поддержки энергетики более 400 млн. евро до конца 2026 года. Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил во время мероприятия на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Чиновник подчеркнул, что РФ продолжает систематически избивать по украинской энергетике.

«Россия ежедневно прибегает к обстрелам украинских городов, в том числе энергетики. 1613 энергообъекта повреждены. 9 ГВт генерации потеряно только прошлой зимой», — отметил Шмыгаль.

В то же время, министр подчеркнул, что энергетическая устойчивость является вопросом национальной безопасности и безопасности людей.

«Наша задача — не просто отстроить разрушенное, а создать энергетическую систему, которая будет гарантировать безопасность и стабильность на десятилетия вперед», — подчеркнул Шмыгаль.

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Международная поддержка энергетики

Фонд поддержки энергетики Украины остается одним из ключевых инструментов преобразования международной поддержки в конкретное оборудование и ремонтные работы. Ближайшая цель — мобилизовать через него более 400 млн евро до конца 2026 года.

По словам Шмыгаля, поддержка энергетического сектора — это не только замена поврежденного оборудования. Речь идет об инвестициях в более устойчивую, децентрализованную, эффективную и европейскую энергетическую систему.

Министр поблагодарил правительства стран-партнеров и международные организации за аварийное энергетическое оборудование, финансовую помощь, политическую солидарность и долгосрочную поддержку.

Также Шмыгаль призвал частные компании и энергетических партнеров активнее вовлекаться в восстановление Украины.



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