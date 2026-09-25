Бернем: Британия не снимет санкции с Усманова и Фридмана, несмотря на решение ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не поддерживает решение Евросоюза снять санкции с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. По его словам, Лондон не намерен отменять собственных ограничений против этих бизнесменов. Об этом пишет Вloomberg.

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Бернем выразил эту позицию частно во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на людей, которые осведомлены о деталях разговора, которые просили не называть их имена, поскольку подробности встречи не обнародовались.

По словам собеседников агентства, Бернем также отметил: союзники Украины должны и дальше поддерживать давление на Россию из-за санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Офис британского премьера отказался комментировать эту информацию. В официальном отчете Даунинг-стрит о встрече с Зеленским решение ЕС не упоминается, однако говорится, что стороны обсуждали необходимость и дальше усиливать давление на Россию из-за санкций.

Редкий раскол с ЕС

Критика Бернема — редкий случай разногласия между Британией и Евросоюзом в санкционной политике по отношению к России: с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году позиции сторон в основном совпадали.

Решение ЕС, принятое во вторник, продлевает санкции еще на три года для почти 3 тысяч бизнесменов, политиков и компаний. В то же время оно предполагает снятие ограничений с двух богатейших бизнесменов России — Усманова и Фридмана. За исключение Усманова из списка настаивала Франция, а при Фридмане — Люксембург.

Оба бизнесмена имели деловые интересы в Великобритании. Усманов наиболее известен благодаря инвестициям в лондонский футбольный клуб «Арсенал», из которого вышел в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после попадания под санкции.

Недовольство самых жестких приверженцев санкций

Такой компромисс вызвал раздражение среди самых непримиримых сторонников жесткого курса по России в Европе — они считают, что национальные интересы все чаще мешают блоку усиливать давление на Москву. Латвия возглавила последнюю попытку заблокировать снятие ограничений, но в конце концов воздержалась во время финального голосования.

Послы стран Евросоюза договорились продлить санкции против почти трех тысяч россиян и связанных с Россией компаний еще на три года. В то же время из санкционного списка исключили двух миллиардеров — Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Для продления персональных санкций требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов ЕС. Дольше всего против компромисса выступала Латвия — в конце концов, она воздержалась во время голосования. Формально решение еще предстоит пройти письменную процедуру утверждения.

Санкции ЕС: без Усманова и Фридмана

Послы стран Евросоюза договорились продлить санкции против почти трех тысяч россиян и связанных с Россией компаний еще на три года. В то же время из санкционного списка исключили двух миллиардеров — Алишера Усманова и Михаила Фридмана.



Для продления персональных санкций требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов ЕС. Дольше всего против компромисса выступала Латвия — в конце концов, она воздержалась во время голосования. Формально решение еще предстоит пройти письменную процедуру утверждения.