Бернем: Британия не снимет санкции с Усманова и Фридмана, несмотря на решение ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 сентября 2026, 18:15 Читати українською

Бернем: Британия не снимет санкции с Усманова и Фридмана, несмотря на решение ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не поддерживает решение Евросоюза снять санкции с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. По его словам, Лондон не намерен отменять собственных ограничений против этих бизнесменов. Об этом пишет Вloomberg.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не поддерживает решение Евросоюза снять санкции с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бернем выразил эту позицию частно во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на людей, которые осведомлены о деталях разговора, которые просили не называть их имена, поскольку подробности встречи не обнародовались.

По словам собеседников агентства, Бернем также отметил: союзники Украины должны и дальше поддерживать давление на Россию из-за санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Офис британского премьера отказался комментировать эту информацию. В официальном отчете Даунинг-стрит о встрече с Зеленским решение ЕС не упоминается, однако говорится, что стороны обсуждали необходимость и дальше усиливать давление на Россию из-за санкций.

Редкий раскол с ЕС

Критика Бернема — редкий случай разногласия между Британией и Евросоюзом в санкционной политике по отношению к России: с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году позиции сторон в основном совпадали.

Решение ЕС, принятое во вторник, продлевает санкции еще на три года для почти 3 тысяч бизнесменов, политиков и компаний. В то же время оно предполагает снятие ограничений с двух богатейших бизнесменов России — Усманова и Фридмана. За исключение Усманова из списка настаивала Франция, а при Фридмане — Люксембург.

Оба бизнесмена имели деловые интересы в Великобритании. Усманов наиболее известен благодаря инвестициям в лондонский футбольный клуб «Арсенал», из которого вышел в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после попадания под санкции.

Недовольство самых жестких приверженцев санкций

Такой компромисс вызвал раздражение среди самых непримиримых сторонников жесткого курса по России в Европе — они считают, что национальные интересы все чаще мешают блоку усиливать давление на Москву. Латвия возглавила последнюю попытку заблокировать снятие ограничений, но в конце концов воздержалась во время финального голосования.

Послы стран Евросоюза договорились продлить санкции против почти трех тысяч россиян и связанных с Россией компаний еще на три года. В то же время из санкционного списка исключили двух миллиардеров — Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Для продления персональных санкций требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов ЕС. Дольше всего против компромисса выступала Латвия — в конце концов, она воздержалась во время голосования. Формально решение еще предстоит пройти письменную процедуру утверждения.

Санкции ЕС: без Усманова и Фридмана

Послы стран Евросоюза договорились продлить санкции против почти трех тысяч россиян и связанных с Россией компаний еще на три года. В то же время из санкционного списка исключили двух миллиардеров — Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Для продления персональных санкций требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов ЕС. Дольше всего против компромисса выступала Латвия — в конце концов, она воздержалась во время голосования. Формально решение еще предстоит пройти письменную процедуру утверждения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Tido oss и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами