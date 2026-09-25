Трамп купил акции Strategy перед ралли на 83%: что известно о сделках

Мировое криптосообщество обсуждает удивительно удачную покупку Трампом акций компании — хранителя биткоинов — Strategy (MSTR). Как сообщает Finance Yahoo, о сделках стало известно из федерального отчета об операциях с ценными бумагами, обнародованном 22 сентября.



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По данным документа, 24 июля инвестиционные счета президента США Дональда Трампа приобрели акции Strategy на $1 001−15 000, а 27 июля — еще на $50 001−100 000. Точные суммы и количество акций в отчете не указано.

По цене закрытия 24 июля MSTR стоила $91,67, а 22 сентября — $167,33. Таким образом, акция за этот период подорожала примерно на 83%. Для большей покупки 27 июля, когда бумага закрылась на $98,65, рост составил около 70%.



Неразрывная связь Strategy и BTC



Strategy, ранее MicroStrategy, фактически является компанией-казначейством биткоина: она привлекает капитал и использует его для покупки и хранения BTC. По состоянию на 20 сентября компания владела 846 000 BTC, приобретенными примерно за $63,8 млрд. Из-за такого масштаба запасов курс MSTR в значительной степени зависит от динамики биткоина.



Сейчас некоторые из криптоаналитиков намекают, что указанные сделки Трампа не могут быть простым везением, а являются инсайдерскими. При этом само раскрытие не свидетельствует о том, что сделки лично выбирал Трамп.

Trump Organization заявила, что инвестиционными счетами руководят посторонние финансовые учреждения через дискреционные модельные портфели, а Трамп, его семья и организация не выбирают, не направляют и не одобряют отдельные инвестиции. Сам документ также не показывает, кто инициировал покупки и хранятся ли акции на счетах сейчас.



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Поэтому факт покупки MSTR и дальнейшего роста акций подтвержден документами, но заключить, что Трамп лично предусмотрел рост или дал указание купить акции, оснований нет.



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