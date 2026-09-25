После закрытия межбанка пятницу, 25 сентября, курс доллара снизился на 28 копеек в покупке и столько же в продаже. Евро подешевел на 16 копеек в покупке и на 17 в продаже.
Доллар и евро заметно подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 25 сентября
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Закрытие 25 сентября
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Изменения
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44,95/44,98
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44,67/44,70
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28/28
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51,20/51,22
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50,94/50,95
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16/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,62−45,14 грн. Евро покупают за 50,51 грн., а продают за 51,58 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,98−45,00, евро — 51,50−51,65 грн.
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Источник: Минфин
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