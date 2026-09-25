ЕС согласовал €6,6 млрд военной помощи, связанной с Украиной: куда пойдут средства

Страны Европейского Союза согласовали условия распределения €6,6 млрд в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility), связанного с военной поддержкой Украины. Об этом 25 сентября сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Reuters.



► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



Из этой суммы:

€900 млн будут направлены на деятельность миссии ЕС по военной помощи Украине;

€1 млрд — на новые совместные закупки военного оборудования;

€4,7 млрд — на компенсацию государствам-членам расходов на уже оказанную военную помощь.

Часть стран ЕС, по словам Калласа, планирует использовать полученные компенсации для дальнейшей помощи Украине.

Денежные средства поступают из European Peace Facility — внебюджетного инструмента ЕС, через который страны-члены финансируют военную поддержку партнеров и компенсируют собственные расходы на такую помощь.



Читайте также: Украина получила $841 млн от Всемирного банка на выплату пенсий



Итак, согласованные 6,6 млрд евро — это не одна прямая выплата Украине, а совокупный финансовый пакет, часть которого обеспечит новые закупки и работу европейской военной миссии, а часть компенсирует странам ЕС уже понесенные расходы.



Как мы сообщали, МВФ поможет найти часть необходимых средств на 2027 год.



