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25 сентября 2026, 18:54 Читати українською

ЕС согласовал €6,6 млрд военной помощи, связанной с Украиной: куда пойдут средства

Страны Европейского Союза согласовали условия распределения €6,6 млрд в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility), связанного с военной поддержкой Украины. Об этом 25 сентября сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Reuters.

Страны Европейского Союза согласовали условия распределения €6,6 млрд в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility), связанного с военной поддержкой Украины.


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Из этой суммы:

  • €900 млн будут направлены на деятельность миссии ЕС по военной помощи Украине;

  • €1 млрд — на новые совместные закупки военного оборудования;

  • €4,7 млрд — на компенсацию государствам-членам расходов на уже оказанную военную помощь.

Часть стран ЕС, по словам Калласа, планирует использовать полученные компенсации для дальнейшей помощи Украине.

Денежные средства поступают из European Peace Facility — внебюджетного инструмента ЕС, через который страны-члены финансируют военную поддержку партнеров и компенсируют собственные расходы на такую помощь.


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Итак, согласованные 6,6 млрд евро — это не одна прямая выплата Украине, а совокупный финансовый пакет, часть которого обеспечит новые закупки и работу европейской военной миссии, а часть компенсирует странам ЕС уже понесенные расходы.


Как мы сообщали, МВФ поможет найти часть необходимых средств на 2027 год.


Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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