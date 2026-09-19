Германия возвращает скидку на горючее и хочет установить потолок цен для АЗС

В Германии решили снизить налог на бензин и дизельное топливо. Также правительство намерено установить максимальные цены на АЗС. Об этом сообщило издание BILD.



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Горючее подешевеет на 17 евроцентов

С 1 октября энергетический налог на горючее могут снизить на 14 центов за литр. С учетом НДС цены на заправках должны снизиться примерно на 17 центов.

Скидка будет действовать до конца 2026 года. На эту программу правительство и федеральные земли планируют выделить около 2,5 млрд. евро.

Подобное понижение налога уже действовало в Германии в мае и июне.



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Цены на горючее ограничат

До 1 января 2027 года власти хотят ввести максимальную цену на бензин и дизель.

По данным BILD, германское правительство рассматривает механизм, используемый в Бельгии и Люксембурге. Там государство устанавливает предельные цены на горючее в зависимости от стоимости нефти.

Как именно будет работать такая система в Германии, пока не решили.

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