США согласовали масштабный пакет для усиления украинского ПВО: сумма сделки — $2,68 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине вооружения, оборудования и сопутствующих услуг для развития и модернизации противовоздушной обороны. Ориентировочная стоимость сделки составляет $2,68 млрд.

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Финансирование планируется обеспечить за счет вкладов европейских партнеров и средств американского Foreign Military Financing (FMF), выделенных предыдущей администрацией США. Эти средства должны быть зачислены в качестве вклада США в Фонд восстановления Украины по механизму компенсации в соотношении 1:1.

Что может получить Украина

Украина запросила широкий перечень оборудования и услуг, в частности:

ракеты для систем противовоздушной обороны;

системы управляемых ракет с расширенной дальностью;

мобильные пусковые установки и комплекты по их модернизации;

радары для противодействия беспилотникам;

прицепы с телескопическими мачтами;

запасные части, программное обеспечение и техническую документацию;

транспортные услуги;

инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков.



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В Госдепартаменте отметили, что потенциальное соглашение должно усилить возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, а также выполнять задачи самообороны и региональной безопасности.

В то же время одобрение Госдепартамента является разрешением на возможную продажу, а не подтверждением заключения окончательного соглашения или фактической поставки вооружения.



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