Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине вооружения, оборудования и сопутствующих услуг для развития и модернизации противовоздушной обороны. Ориентировочная стоимость сделки составляет $2,68 млрд.
США согласовали масштабный пакет для усиления украинского ПВО: сумма сделки — $2,68 млрд
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Финансирование планируется обеспечить за счет вкладов европейских партнеров и средств американского Foreign Military Financing (FMF), выделенных предыдущей администрацией США. Эти средства должны быть зачислены в качестве вклада США в Фонд восстановления Украины по механизму компенсации в соотношении 1:1.
Что может получить Украина
Украина запросила широкий перечень оборудования и услуг, в частности:
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ракеты для систем противовоздушной обороны;
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системы управляемых ракет с расширенной дальностью;
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мобильные пусковые установки и комплекты по их модернизации;
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радары для противодействия беспилотникам;
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прицепы с телескопическими мачтами;
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запасные части, программное обеспечение и техническую документацию;
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транспортные услуги;
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инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков.
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В Госдепартаменте отметили, что потенциальное соглашение должно усилить возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, а также выполнять задачи самообороны и региональной безопасности.
В то же время одобрение Госдепартамента является разрешением на возможную продажу, а не подтверждением заключения окончательного соглашения или фактической поставки вооружения.
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