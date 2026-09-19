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19 сентября 2026, 10:59 Читати українською

95 проектов и более 50 сделок: Карпатский регион привлекает инвесторов на €40 млрд

Восемь стран Карпатского макрорегиона сформировали общий инвестиционный портфель из 95 проектов общей стоимостью около €40 млрд. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, регион впервые представил себя перед инвесторами как единый рынок с общим портфелем проектов.

Восемь стран Карпатского макрорегиона сформировали общий инвестиционный портфель из 95 проектов общей стоимостью около €40 млрд.

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Более 50 соглашений уже подготовили к подписанию

В рамках общего портфеля страны подготовили к подписанию более 50 соглашений общей стоимостью более 1 млрд. евро.

Проекты включают в себя несколько ключевых для региона направлений — энергетику, транспортные коридоры, логистические хабы и терминалы, перерабатывающую промышленность, хранение продукции и создание новых промышленных мощностей.


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В бизнес-части саммита приняли участие 1400 человек

По словам Зеленского, бизнес-часть Карпатского саммита посетили почти 1400 участников, среди которых было более 500 представителей бизнеса.

Формирование совместного портфеля должно упростить привлечение инвестиций и реализацию трансграничных проектов в странах Карпатского региона.


Как мы писали, чистка небанковского сектора: почему финкомпании и кредитные союзы продолжают покидать рынок

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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