95 проектов и более 50 сделок: Карпатский регион привлекает инвесторов на €40 млрд

Восемь стран Карпатского макрорегиона сформировали общий инвестиционный портфель из 95 проектов общей стоимостью около €40 млрд. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, регион впервые представил себя перед инвесторами как единый рынок с общим портфелем проектов.

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Более 50 соглашений уже подготовили к подписанию

В рамках общего портфеля страны подготовили к подписанию более 50 соглашений общей стоимостью более 1 млрд. евро.

Проекты включают в себя несколько ключевых для региона направлений — энергетику, транспортные коридоры, логистические хабы и терминалы, перерабатывающую промышленность, хранение продукции и создание новых промышленных мощностей.



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В бизнес-части саммита приняли участие 1400 человек

По словам Зеленского, бизнес-часть Карпатского саммита посетили почти 1400 участников, среди которых было более 500 представителей бизнеса.

Формирование совместного портфеля должно упростить привлечение инвестиций и реализацию трансграничных проектов в странах Карпатского региона.



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